Ausschreitungen gegen Leipzig

11.02.2017 Darmstadt. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will sich nach dem Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses gegen Borussia Dortmund Zeit für die Stellungnahme des Clubs nehmen.

"Die Entscheidung reift. Aber hier geht es auch um ein bisschen Genauigkeit. Das ist ein sehr umfangreicher Strafantrag", sagte Watzke im Pay-TV-Sender Sky vor der Partie beim SV Darmstadt in der Fußball-Bundesliga.

Das Gremium des Deutschen Fußball-Bundes hatte beantragt, nach den Zuschauer-Vorkommnissen beim Spiel gegen Leipzig in der vergangenen Woche die Dortmunder Südtribüne für eine Partie zu sperren. Zudem soll der Revierclub 100 000 Euro Strafe zahlen. Der BVB hat bis Montagmittag Zeit, sich zu dem Antrag zu äußern. "Wir werden uns morgen mit dem Strafantrag genauer befassen und rechtzeitig eine Entscheidung treffen", kündigte Watzke an. "In mir wächst eh eine Tendenz, und dann wollen wir mal gucken." (dpa)