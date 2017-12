Favoriten, Regeln, deutsche Starter

An allen vier Austragungsorten gibt es genug Schneereserven.

Oberstdorf. Am Freitagnachmittag beginnt mit der Qualifikation in Oberstdorf die 66. Vierschanzentournee - das sportliche Highlight zum Jahreswechsel. Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Pünktlich zur Qualifikation für das 1. Springen der Vierschanzentournee spielt auch das Wetter mit. Oberstdorf gleicht einer Winterlandschaft. Dementsprechend groß ist die Vorfreude für einen der Favoriten auf den Gesamtsieg, Richard Freitag. "Was für ein schönes Winterwetter hier. Der Start könnte nicht besser sein", sagte der 26-Jährige dem SID. "Ich bin in einer starken, stabilen Form und sehe dem Ganzen mit einem Lächeln entgegen. Wir haben alles für eine gute Tournee getan. Jetzt lasse ich mich überraschen, was die Tage bringen", sagte der dreifache Saisonsieger.

Seit dem Winter 2000/2001 wartet der DSV sehnsüchtig auf den nächsten Tournee-Sieger. Sven Hannawald sicherte sich damals den Gesamtsieg. Selten sahen die Chancen für deutsche Springer so gut aus. Der Weltcup-Führende Richard Freitag befindet sich seit Wochen in herausragender Form, ähnlich wie der Zweite dieser Wertung, Andreas Wellinger. Auch Markus Eisenbichler wusste zuletzt zu überzeugen. "Wir stellen auf dem Papier den Top-Favoriten. Sollte der nicht stechen, haben wir noch einen. Und sollte der nicht stechen, gibt es noch einen Joker", sagte Bundestrainer Werner Schuster dem SID: "Es wird ein heißer Kampf."

Favoriten der Vierschanzentournee Foto: Alexandra Wey RICHARD FREITAG (DEUTSCHLAND): Der Mann, den es zu schlagen gilt bei der Tournee. „Auf dem Papier der Topfavorit“, sagt auch sein Trainer Werner Schuster, der den nach Oberstdorf gewechselten Springer für seine gereifte Persönlichkeit lobt. Der 26-Jährige gewann drei Weltcups in diesem Winter und führt die Gesamtwertung deutlich an. „Ich bin in einer guten, stabilen Form“, sagt Freitag.

Foto: Angelika Warmuth DANIEL ANDRE TANDE (NORWEGEN): Das 23-jährige Talent aus dem Norden Norwegens stand im vergangenen Winter schon kurz vor der Krönung bei der Tournee, bevor ihm wegen einer nicht geschlossenen Bindung ein komplett verpatzter Sprung in Bischofshofen passierte. „Es war eine unglaubliche Tournee mit einem furchtbaren Ende“, sagte Tande vor dem Start. Er ist konstant und im Weltcup bislang stärkster Herausforderer der deutschen Springer.

Foto: Daniel Karmann KAMIL STOCH (POLEN): Der Olympiasieger aus Polen ist bereit für die Titelverteidigung. Stoch kam zuletzt immer besser in Fahrt und feierte zwei Podestplätze bei der Generalprobe in Engelberg. Der 30-Jährige ist ein Mann für die Großereignisse, wie er nicht nur bei der Tournee, sondern auch bei seinen zwei Olympia-Goldmedaillen 2014 in Sotschi zeigte.

Foto: Roland Schlager STEFAN KRAFT (ÖSTERREICH): Mit dem Gewinn des Gesamtweltcups und zwei Weltmeister-Titeln war Stefan Kraft im vergangenen Winter der Überflieger. Der einstige Sensationssieger bei der Tournee ist zu einem kompletten Springer gereift, der auf allen Anlagen bestehen kann. „Ich muss nicht großartig etwas beweisen. Für mich ist die Ausgangsposition perfekt, ich kann ganz vorne mitmischen“, kündigte Kraft an.

Foto: Patrick Seeger ANDREAS WELLINGER (DEUTSCHLAND): Der zweite deutsche Sieg-Kandidat. Wellinger, der mehr als 10 Zentimeter größer ist als seine Rivalen Freitag und Kraft, konnte seine tolle Form aus dem Frühjahr konservieren. Mit seinem ästhetischen Stil und verhältnismäßig wenig Krafteinsatz sprang der Bayer in diesem Winter schon zweimal von Platz 21 noch in die Spitze. Auch ein Sieg in Nischni Tagil gelang ihm. „Ich freue mich einfach auf die nächsten Tage“, sagte Wellinger.

Foto: Expa/Jfk PETER PREVC (SLOWENIEN): Rein vom Weltcup-Tableau sieht der Slowene, im Gesamtklassement derzeit auf Rang 20, nicht aus wie ein Siegspringer. Doch Prevc hat bereits bewiesen, dass er es auf allen vier Schanzen kann: Vor zwei Jahren hängte er den Deutschen Severin Freund bei der Tournee ab und gewann dabei drei von vier Wettbewerben. Der älteste von drei Skisprung-Brüdern ist nun eine Art Geheimfavorit.

Allerdings ist die Konkurrenz auch nicht ohne. Der Sieger von 2015, Stefan Kraft, sowie Titelverteidiger und Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch sprangen zuletzt wieder weit, der Norweger Daniel Andre Tande ist auch nicht zu unterschätzen. Und traditionell dürfte Peter Prevc pünktlich zur Tour wieder zu alter Stärke finden. Der verletzte Olympiasieger Severin Freund warnt in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ allerdings: „Wir sind in der Breite prima aufgestellt. Aber, was den Gesamtsieg angeht, bleibe ich doch lieber noch zurückhaltend. Man sollte nicht zu früh in Euphorie verfallen.“

Die DSV-Adler (Weltcup-Gruppe) Foto: Martti Kainulainen/Lehtikuva Markus Eisenbichler (26 Jahre/TSV Siegsdorf) 6. Tournee-Teilnahme geboren am: 3. April 1991, Größe: 175 cm, Gewicht: 57 kg, Beruf: Bundespolizist Größte Erfolge: Weltmeister Mixed (2017), WM-Dritter Normalschanze (2017), Weltcup-Siege mit dem Team Klingenthal (2014) und Zakopane (2017) Bestes Weltcup-Resultat: 3. (Lillehammer 2016, Oslo 2017, Planica 2017) Bestes Resultat 2017/18: 4. (Nischni Tagil) Beste Tournee-Platzierung: 7. (2016/2017)

Foto: Alexandra Wey Richard Freitag (26/SG Nickelhütte Aue) 9. Tournee-Teilnahme geboren am: 14. August 1991, Größe: 173 cm, Gewicht: 59 kg, Beruf: Sportsoldat Größte Erfolge: Weltmeister Mixed (2015), WM-Zweiter Team (2013), WM-Dritter Mixed (2013), Skiflug-WM-Zweiter Team (2012 und 2016), Junioren-WM-Zweiter Team (2011), acht Weltcup-Siege Bestes Weltcup-Resultat: 1. (Harrachov 2011, Oberstdorf 2013, Lahti 2013, Engelberg 2014, Innsbruck 2015, Nischni Tagil 2017, Titisee-Neustadt 2017, Engelberg 2017) Bestes Resultat 2017/18: 1. (Nischni Tagil, Titisee-Neustadt, Engelberg) Beste Tournee-Platzierung: 6. (2014/2015)

Foto: Daniel Karmann/Archiv Karl Geiger (24/SC Oberstdorf) 6. Tournee-Teilnahme geboren am: 11. Februar 1993, Größe: 183 cm, 64 kg, Beruf: Zoll Ski Team, Student der Energie- und Umwelttechnik Größte Erfolge: Junioren-WM-Dritter Team (2013), Weltcup-Zweiter Lahti (2016) Bestes Weltcup-Resultat: 2. (Lahti 2016) Bestes Resultat 2017/18: 6. (Nischni Tagil) Beste Tournee-Platzierung: 18. (2016/2017)

Foto: Lee Jin-Man Stephan Leyhe (25/SC Willingen) 4. Tournee-Teilnahme geboren am: 5. Januar 1992, Größe: 182 cm, 64 kg, Beruf: Sportsoldat Größte Erfolge: Skiflug-WM-Zweiter Team (2016), Junioren-WM-Zweiter Team (2010, 2011) Bestes Weltcup-Resultat: 5. (Pyeongchang 2017) Bestes Resultat 2017/18: 9. (Kuusamo) Beste Tournee-Platzierung: 8. (2016/2017)

Pius Paschke (27/WSV Kiefersfelden) 3. Tournee-Teilnahme geboren am: 20. Mai 1990, Größe: 175 cm, 54 kg, Beruf: Landespolizist Größte Erfolge: Deutscher Meister Team (2011), drei Siege im Continental Cup Bestes Weltcup-Resultat: 12. (Wisla 2017) Bestes Resultat 2017/18: 12. (Wisla) Beste Tournee-Platzierung: 39. (2015/2016)

Foto: Patrick Seeger Constantin Schmid (19/WSV Oberaudorf) 2. Tournee-Teilnahme geboren am: 27. November 1990, Größe: 183 cm, 62 kg Größte Erfolge: Junioren-WM-Dritter Einzel (2017, Junioren-WM-Zweiter Team (2017), Junioren-WM-Zweiter Mixed (2017) Bestes Weltcup-Resultat: 8. (Titisee-Neustadt 2017) Bestes Resultat 2017/18: 8. (Titisee-Neustadt) Beste Tournee-Platzierung: 51. (2016/2017)

Foto: Patrick Seeger Andreas Wellinger (22/SC Ruhpolding) 5. Tournee-Teilnahme geboren am: 28. August 1995, Größe: 183 cm, Gewicht: 65 kg, Beruf: Zollbeamter (Zoll Ski Team) Größte Erfolge: Olympiasieger Team (2014), Skiflug-WM-Zweiter Team (2016), Junioren-WM-Zweiter (2015), Junioren-WM-Zweiter Team (2015), Junioren-WM-Dritter Team (2013), Neunter der Vierschanzentournee 2012/2013, drei Weltcup-Siege Bestes Weltcup-Resultat: 1. (Wisla 2014, Willingen 2017, Nischni Tagil 2017) Bestes Resultat 2017/18: 1. (Nischni Tagil) Beste Tournee-Platzierung: 9. (2012/2013)

Mit dem Springen in Oberstdorf startet die diesjährige Vierschanzentournee - für die DSV-Adler eher eine Fluchschanze. Der Sieg beim Auftakt war nur selten ein gutes Omen. Nach dem Springen in Oberstdorf folgen die Wettkämpfe in Garmisch-Partenkirchen (31.12. - 1.1.), Innsbruck (3.1. - 4.1.) und Bischofshofen (5.1. - 6.1.). Neben der Vierschanzentournee stehen mit dem Gesamtweltcup und natürlich den Olympischen Spielen noch zwei weitere Highlights für die Skispringer auf dem Programm.

Weite, Note, Wind - wie wird der Sieger ermittelt? Bei der Vierschanzentournee gewinnt nicht unbedingt der Skispringer, der am weitesten springt. Andere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle. WEITE: Grundlage für die Punktzahl ist nach wie vor die Weite. Pro gesprungenem Meter gibt es ab einer gewissen Weite 1,8 Punkte. NOTEN: Die Jury mit fünf Wertungsrichtern beurteilt die Ästhetik des Sprungs und der Landung des Springers. Die Bestnote, die ein Springer erhalten kann, ist 20,0 - das passiert aber höchst selten. Üblich sind bei den Top-Athleten Noten zwischen 17,5 und 19. Die beste und die schlechteste Wertungsnote der Jury werden gestrichen. WIND: Im Sommer 2009 wurde zusätzlich zu Weite und Noten noch eine weitere Kategorie eingeführt, um die Leistung eines Skispringers zu messen. Da bei der Freiluftsportart Skispringen nicht jeder bei gleichen Bedingungen springt, wird der Wind seitdem mit eingerechnet. ANLAUFLÄNGE: Auch die Anlauflänge fließt in die sogenannte Wind-Gate-Kompensation mit ein. Sowohl die Jury als auch der Trainer des oben sitzenden Springers können einen Wechsel der Anlaufluke anordnen. Das war vor der eingeführten Wind-Gate-Regel nicht möglich.



