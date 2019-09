Deutscher Starspieler

05.09.2019 Brüssel. Die deutschen Volleyballer können bei der EM voll auf ihren Starspieler Georg Grozer bauen. Der Diagonalangreifer von Zenit St. Petersburg hatte im Sommer während der Nationenliga absprachegemäß pausiert.

Seit der Vorbereitung auf die Endrunde ab kommender Woche ist der 34-Jährige wieder dabei. "Georg ist sowohl mit seiner Persönlichkeit als auch sportlich ein wichtiger Ankerpunkt für unser Team. Es ist schön, ihn wieder dabei zu haben", sagte Nationaltrainer Andrea Giani.

Vize-Europameister Deutschland bestreitet am Freitag und Samstag noch zwei Härtetests in Paris gegen den 2015er Europameister Frankreich. Am Mittwoch reist Gianis Team nach Brüssel. Für Deutschland beginnt die erstmals in vier Ländern ausgetragene Endrunde dann am nächsten Freitag mit dem schweren Auftaktspiel in Gruppe B gegen Serbien. (dpa)