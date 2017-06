Bonn. Beim Confed-Cup in Russland testet die Fifa einmal mehr den Videobeweis. Acht Videoschiedsrichter sind dafür im Einsatz. Eine gerechte Lösung, doch nicht bei jedem stößt die Technik auf Gegenliebe.

Von Simon Bartsch, 09.06.2017

Wenn in der kommenden Woche der Konföderationen-Pokal in Russland angepfiffen wird, wird sich der eine oder andere Nationalspieler erst einmal umgewöhnen müssen. In der Bundesliga bislang noch nicht eingesetzt, testet die Fifa ein weiteres Mal den Videobeweis. Die Technik entscheidet jedoch nicht nur über "Tor" oder "kein Tor", bei sämtlichen spielrelevante Entscheidungen wie Roten Karten oder Elfmetern greifen die Männer hinter dem Bildschirm ein. Acht Videoschiedsrichter sind in Russland im Einsatz. Während der WM 2014 hatte sich Bundestrainer Jochaim Löw gegen die Erneuerungen ausgesprochen. "Torlinientechnologie ja, Videobeweis nein", sagte Löw damals.

Im Relegations-Hinspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig Ende Mai hätte sich DFB-Schiedsrichter Sascha Stegemann wohl wenig sehnlicher gewünscht als den Videobeweis auch in der Bundesliga. Es wäre „besser gewesen, auf den Pfiff zu verzichten“, sagte der Niederkasseler noch am selben Abend dem TV-Sender Sky. Stegemann hatte nach einem vermeintlichen Handspiel auf Elfmeter entschieden, den Strafstoß verwandelte Wolfsburgs Torjäger Mario Gomez zum 1:0-Siegtreffer.

Die TV-Bilder zeigen jedoch eindeutig: Den Elfmeter hätte es tatsächlich nicht geben dürfen. Braunschweigs Gustav Valsvik sprang der Ball aus kürzester Distanz gegen die Hand. Nur wenige Minuten zuvor hatte der Schiedsrichter ein klares Handspiel von Gomez im gegnerischen Strafraum übersehen. Kein Wunder, dass die Kritik nicht nur aus Braunschweig nicht lange auf sich warten ließ. Mit dem Videobeweis wäre die Auslegung der Situation womöglich eine andere gewesen. Doch den gibt es in der Bundesliga nicht. Noch nicht. Denn schon im Supercup und auch in der kommenden Bundesliga-Saison soll der technische Schiedsrichter den menschlichen Übungsleitern zurseite stehen.

Einen Vorgeschmack liefert zurzeit die U20-WM in Südkorea. Bereits mehrfach kam der "Video Assistant Referee" (VAR) dort zum Einsatz. So zum Beispiel im Gruppenspiel zwischen Argentinien und England. Dort sah Lautaro Martinez die Rote Karte - nach dreiminütiger Verzögerung. Martinez hatte seinen englischen Gegenspieler Fikayo Tomori mit dem Ellbogen niedergestreckt.

Er sah zunächst die Gelbe Karte. Die Mannschaften hatten sich bereits zu einem folgenden Eckball aufgestellt, als Schiedsrichter Mohammed Abdulla Hassan Martinez doch noch die Rote Karte zückte. Verwirrung auf Tribüne und Platz. Diese herrschte auch beim Spiel Venezuela gegen Vanuatu. Dort entschied der Schiedsrichter nach einem Treffer auf Abseits. Fälschlicherweise. Die Korrektur ließ drei Minuten auf sich warten. Und dennoch jubelte der Torschütze nach Anerkennung des Treffers, als sei das Tor gerade erst gefallen.

Auch das deutsche Team profitierte von dem technischen Hilfsmittel. Gegen Vanuata bekam die DFB-Elf einen Elfmeter zugesprochen. Zwischen Foulspiel und Entscheidung lagen rund drei Minuten. Kritiker weisen offenbar zurecht darauf hin, dass der Spielfluss der Partie genommen werde. Allerdings im Sinne der Gerechtigkeit. In einem Milliardengeschäft wie dem Fußball ist das vermutlich das totschlagende und auch nachvollziehbare Argument.