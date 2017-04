Sieg gegen Berlin

23.04.2017 Friedrichshafen. Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat einen großen Schritt zum erneuten Titel in der Volleyball-Bundesliga gemacht. Im ersten von maximal drei Finalspielen gegen die BR Volleys setzte sich der VfB in heimischer Halle glatt mit 3:0 (25:13, 26:24, 25:21) durch.

Sollte die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Vital Heynen auch die zweite Partie am 3. Mai in Berlin gewinnen, wäre die 14. Meisterschaft für den VfB bereits perfekt.

Weil der Titelverteidiger aus Berlin sich für das Final Four der Champions League qualifiziert hat, wird die deutsche Meisterschaft in dieser Saison im Modus "Best of three" entschieden. Im bisherigen Saisonverlauf hat Friedrichshafen alle Begegnungen mit den BR Volleys gewonnen - in der Bundesliga, beim Supercup und im Pokalfinale. (dpa)