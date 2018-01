Professional Darts Corporation

02.01.2018 Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen und der neue Weltmeister Rob Cross führen das Feld für die Premier League Darts 2018 an, teilte der Weltverband PDC unmittelbar nach dem WM-Finale mit.

Neben dem Niederländer van Gerwen und dem Engländer Cross sind auch die beiden Schotten Peter Wright und Gary Anderson dabei. In der ersten Saison nach dem Karriereende von Phil Taylor erhielten zudem Mensur Suljovic (Österreich), Simon Whitlock (Australien), Raymond van Barneveld (Niederlande), Michael Smith (England), Daryl Gurney (Nordirland) und Gerwyn Price (Wales) Startplätze in dem als Liga ausgetragenen Wettbewerb. Die Premier League, die sonst eigentlich nur in England spielt, wird 2018 erstmals in Deutschland Station machen. Am 22. Februar treten van Gerwen und Co. in Berlin an. (dpa)