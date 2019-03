Darts Premier League

Raymond van Barneveld kann durch eine Wildcard an der Premier League teilnehmen.

19.03.2019 Berlin. Der fünfmalige Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld ist dankbar, in seiner letzten Profi-Saison noch einmal in der Premier League antreten zu dürfen.

"Ich bin froh, noch dabei zu sein. Sie hätten mich auch rauswerfen können", sagte van Barneveld in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Der 51-jährige Niederländer steht in der Weltrangliste nur noch auf Rang 32 und ist nur durch eine Wildcard des Weltverbandes PDC zu einer weiteren Teilnahme bei dem prestigeträchtigen Wettbewerb im Ligaformat gekommen. Bisher ist er mit zwei Punkten abgeschlagen Tabellenletzter.

Am 21. März (ab 20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) trifft van Barneveld in Berlin auf den besten deutschen Darts-Profi Max Hopp. Weil der Schotte Gary Anderson wegen Rückenproblemen absagen musste, wählte die PDC neun Lokalmatadoren als einzelnen Ersatz für die Standorte. In Deutschland spielt deshalb Hopp. "Max ist ein fantastischer Spieler", lobte "Barney" den 22-Jährigen, dem im direkten Vergleich gute Chancen auf einen Sieg eingeräumt werden. (dpa)