Benefizspiel statt Profivertrag

27.02.2018 London. Der Sprintstar Usain Bolt wird vorerst nicht für einen Profiverein Fußball spielen. Zumindest vorerst nicht. Mit der Ankündigung, er habe einen Vertrag bei einem Fußballverein unterzeichnen, hatte der Jamaikaner wilde Spekulationen entfacht.

Der achtmalige Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat mit einer gelungenen PR-Aktion Werbung für das Benefizspiel "Soccer Aid" zugunsten des UN-Kinderhilfswerks Unicef gemacht. Der 31 Jahre alte Jamaikaner hatte in den sozialen Netzwerken erklärt, bei einer Fußballmannschaft unterschrieben zu haben. Doch anstatt den ersten Klub seiner angestrebten Karriere als Fußballer zu enthüllen, gab Bolt "nur" seine Teilnahme am Charity-Event am 10. Juni in Manchester bekannt.

Bolt, glühender Anhänger des englischen Rekordmeisters Manchester United, hatte schon vor seinem Abschied von der Laufbahn immer wieder von seinem Wunsch gesprochen, anschließend eine Karriere als Profifußballer zu starten. "Es ist ein Traum, ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich möchte das wirklich machen und sehen, wie weit ich komme", hatte Bolt erklärt: "Es ist ein persönliches Ziel, es ist mir egal, was andere Leute denken."

Seine Laufbahn als Leichtathlet endete im vergangenen August auf dramatische Art und Weise. Bei der WM in London verletzte er sich in seinem letzten Rennen, der 4x100-m-Staffel. Über 100 m hatte Bolt "nur" Bronze gewonnen. (sid)