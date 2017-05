Zuspieler vom TSV Herrsching

02.05.2017 Frankfurt/Main. Die United Volleys Rhein-Main haben den 125-maligen Nationalspieler Patrick Steuerwald für die neue Saison verpflichtet.

Wie der Volleyball-Bundesligist mitteilte, kommt der 31 Jahre alte Zuspieler vom Ligakonkurrenten TSV Herrsching und soll die zentrale Rolle des in die französische Liga gewechselten Jan Zimmermann übernehmen.

"Ich habe Patrick bereits in der Junioren-Nationalmannschaft und 2005/06 auch bei den Berlin Recycling Volleys trainiert und kenne seine riesigen Qualitäten als Zuspieler und als Teamleader", sagte Cheftrainer Michael Warm über den Neuzugang. "In der vergangenen Saison war er auf seiner Position für mich erneut der überragende Mann in der Bundesliga." (dpa)