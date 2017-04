Stadtmeisterschaft beim Bonn-Marathon

Bonn. Uli Trautmann und Elisa Kreienkamp haben sich beim Bonn-Marathon den Titel des Stadtmeisters gesichert.

Von Thomas Heinen, 02.04.2017

Uli Trautmann musste nicht lange suchen. Gerade hatte der schnellste Bonner beim 17. Deutsche Post Marathon die Ziellinie überquert und die Uhr war für ihn bei 2:41:00 Stunden stehen geblieben. Eine Sekunde ließ Trautmann Sekunde sein. Der neue Stadtmeister genoss zunächst den Applaus des Publikums und überschritt dann in aller Ruhe die Ziellinie. Das reichte für den sechsten Platz in der Gesamtwertung.

Die Zeit entsprach sowieso nicht ganz dem, was sich der Ippendorfer vorgenommen hatte. 2:38 sollten es nach den 42,195 Kilometern auf dem Zwei-Runden-Kurs durch Bonn schon sein. Aber die Distanz forderte vom Marathondebütanten schließlich ihren Tribut. "Das war am Ende richtig brutal", sagte der 36-jährige. Trautmann suchte seinen Bruder Georg. "Ohne ihn wäre ich irgendwo im Straßengraben liegengeblieben", gestand der Stadtmeister, nachdem er ihn im Zielbereich gefunden hatte.

Georg Trautmann hatte seinen Bruder über die gesamte Strecke mit dem Fahrrad begleitet und ihn immer wieder angefeuert. "Das war auch bitter nötig", sagte er. Denn der innere Schweinhund biss immer wieder kräftig zu.

Vor seiner erfolgreichen Feuertaufe über die Marathondistanz hatte sich der Steuerberater vorwiegend im Wettkampfgeschehen über die Halbdistanz und zehn Kilometer getummelt. Der Sprung zum Marathon war groß. Dass die Belastung am Ende aber so an der Substanz zehren würde, hatte der 36-Jährige nicht gedacht. Zumal er den Trainingsumfang auf bis zu 110 Kilometer pro Woche ausgeweitet hatte. "Bis Kilometer 25 lief alles super. Dann kam der erste Hammer", berichtete Trautmann, der Joe Körbs, den Sieger aus dem Vorjahr, abgelöst hatte. Körbs lief in der Stadtmeisterwertung diesmal in 3:03:09 Stunden auf Rang fünf.

Für Trautmann ging es ab Kilometer 34 abwärts. Bis dahin war er mit seinem Trainingspartner Bastian Orthen (Aachener TG) unterwegs gewesen. Orthen musste dann aber abreißen lassen, Trautmann war auf sich allein gestellt. Ob er seinen Titel 2018 verteidigen wird, ließ der Marathondebütant erst einmal offen. "Die Halbdistanz liegt mir eindeutig besser."

Über den Titel der Stadtmeisterin freute sich Elisa Kreienkamp. Die schnellste Bonnerin benötigte für die Marathonstrecke 3:56:42 Stunden.