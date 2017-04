Gemeinschaftsbewerbung

10.04.2017 New York. In Sachen Fußballfreude ist vor allem in den USA und Kanada noch reichlich Luft nach oben. Nun schließen sich beide Länder mit Mexiko zum Trio zusammen und wollen die WM nach Nordamerika holen. Selbst von Donald Trump, der gegen Mexikaner wetterte, kommt Unterstützung.

Ungeachtet politischer Spannungen bewerben sich die USA, Mexiko und Kanada gemeinsam um die Fußball-WM im Jahr 2026.

Das kündigten die Präsidenten der drei Fußball-Verbände, Sunil Gulati (USA), Decio de Maria (Mexiko) und Victor Montagliani (Kanada), am 10. April in New York an. Das Länder-Trio hat gute Chancen, den Zuschlag für die WM-Premiere mit 48 Mannschaften zu bekommen.

60 der insgesamt 80 WM-Spiele würden bei einer erfolgreichen Bewerbung in den USA sowie je zehn Spiele in Mexiko und Kanada ausgetragen. Alle Partien ab dem Viertelfinale des Turniers, also auch das Endspiel, fänden dann in den USA statt. Über den Austragungsort des Eröffnungsspiels müsse noch verhandelt werden, sagte Gulati bei der Ankündigung im One World Trade Center.

Die Verbandspräsidenten waren bemüht, Sorgen um Differenzen ihrer Staats- und Regierungschefs zu zerstreuen. US-Präsident Donald Trump habe seine volle Unterstützung zugesichert, sagte Gulati. "Er ist besonders erfreut, dass Mexiko Teil dieser Bewerbung ist", meinte Gulati. Trump hatte mit teils rassistischen Bemerkungen gegen Mexikaner Wahlkampf gemacht und den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko versprochen. "Dies ist kein Forum, um über Politik zu sprechen. Dies ist ein Forum, um über Fußball zu sprechen", sagte auch De Maria.

Bislang haben sich noch nie drei Länder gemeinsam um die Gastgeberrolle für eine Fußball-Weltmeisterschaft beworben. Bestimmt wird der Ausrichter für die WM im Jahr 2026 erstmals vom Kongress aller 211 FIFA-Mitglieder und nicht mehr von dem mittlerweile zum Council umgeformten FIFA-Exekutivkomitee. Eine Entscheidung soll vermutlich beim Kongress 2020 fallen.

Da laut der FIFA-Regeln nur Kandidaten aus Amerika, Afrika oder Ozeanien zugelassen sind, stehen die Chancen für die WM in Nordamerika gut. Anderen Ländern dieser Kontinentalverbände wird die Mammut-WM derzeit kaum zugetraut. Bewerber aus Europa und Asien sind ausgeschlossen, da die Turniere 2018 in Russland und 2022 in Katar in deren Konföderationen stattfinden. In den USA fand die WM 1994 statt. Mexiko war 1970 und 1986 Gastgeber. Offen ist, ob alle drei Gastgeber automatisch bei der WM startberechtigt wären. (dpa)