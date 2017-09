Außerordentlicher Kongress

Die Wahl von Alexej Sorokin in das höchste FIFA-Gremium steht im Fokus der Vollversammlung der UEFA.

20.09.2017 Genf. Die Wahl des russischen WM-Organisationschefs Alexej Sorokin in das höchste FIFA-Gremium steht im Fokus der Vollversammlung der Europäischen Fußball-Union. Zudem bestimmt UEFA-Präsident Aleksander Ceferin einen neuen Stellvertreter.

Beim außerordentlichen Kongress der Europäischen Fußball-Union UEFA wird WM-Ausrichter Russland aller Voraussicht nach wieder einen Sitz im Rat des Weltverbands FIFA erhalten.

WM-Organisationschef Alexej Sorokin ist am Mittwoch bei der Vollversammlung der 55 UEFA-Mitgliedsnationen in Genf der einzige Kandidat für den Posten. Danach steht ein Treffen des UEFA-Exekutivkomitees an. Die wichtigsten Themen im Überblick:

WAHL: Die Wahl Sorokins zum europäischen Vertreter in der FIFA-Regierung sollte reine Formsache sein. Dem russischen Multi-Funktionär Witali Mutko hatte das Governance und Review Committee der FIFA im März eine Bewerbung verwehrt. Das Gremium befürchtete einen Interessenskonflikt durch die Ämter als Präsident des Organisationskomitees der WM 2018, russischer Verbandspräsident und stellvertretender russischer Ministerpräsident.

ERNENNUNG: Beim Treffen der Exekutive wird UEFA-Präsident Aleksander Ceferin einen Nachfolger von Angel Maria Villar Llona als einen der fünf UEFA-Vizepräsidenten berufen. Der zeitweise wegen Korruptionsvorwurfs festgenommene langjährige Top-Funktionär aus Spanien war zuletzt von seinen internationalen Ämtern zurückgetreten. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat bereits das Amt eines UEFA-Vizechefs inne.

KÜR DER FINALORTE: Das UEFA-Exko legt zudem die Final-Austragungsorte für europäischen Club-Wettbewerbe 2019 fest. Um das Endspiel der Champions League haben sich Baku und Madrid beworben, das Finale der Europa League wird in Baku, Sevilla oder Istanbul stattfinden.

NATIONENLIGA: Die UEFA-Exekutive ratifiziert die Details des neuen Wettbewerbs. Im September 2018 startet die Nationenliga - die Teams werden dabei in vier Ligen mit Auf- und Abstieg eingeteilt. Die Auslosung der Gruppen in den Ligen ist für Januar kommenden Jahres geplant. (dpa)