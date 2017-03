Olympia-Held

14.03.2017 Hannover. Knapp fünf Wochen nach seiner Meniskus-Operation ist Olympia-Turner Andreas Toba wieder ins Training zurückgekehrt. "So Freunde, nach der erneuten OP habe ich es endlich wieder mal in die Halle geschafft!", teilte der Hannoveraner auf seinem Facebook-Profil mit.

Zugleich verkündete er seine nächsten Vorhaben. Natürlich sei sein Ziel noch immer der Start bei der deutschen Meisterschaft im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes in Berlin. "Es wird schwierig, weil ich einiges nachzuholen habe, aber wer mich kennt, weiß: Ich gebe nicht auf", fügte er hinzu.

In der Rehabilitation nach seinem Kreuzbandriss bei den Olympischen Spielen hatte er einen Rückschlag erlitten. Der deutsche Meister verletzte sich Anfang Februar im Aufbau-Training bei einem Seitwärtssprung am rechten Knie und musste in Bremen am Meniskus operiert werden.

Toba hatte in Rio viel Anerkennung geerntet, als er nach seiner Verletzung am Boden unter Schmerzen am Pauschenpferd weiter turnte und somit der deutschen Riege zum Einzug in das Team-Finale verhalf. Danach wurde er für seinen Kampfgeist mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt und erhielt unter anderem den Medienpreis "Bambi". (dpa)