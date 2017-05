Comeback oder nicht?

03.05.2017 Berlin. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat die Verwirrung um die vermeintlichen Comebackpläne von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen um ein weiteres Kapitel reicher gemacht.

Der Verband will den 29-Jährigen am 6. Juni im Berliner Olympiastadion im Rahmen des Deutschen Turnfests offiziell verabschieden. Hambüchen werde "ein gebührender Schlusspunkt seiner außergewöhnlichen sportlichen Laufbahn" gesetzt, kündigte der Verband in einer Mitteilung an. Vor 70 000 Zuschauern solle der Turnstar "feierlich aus der Deutschen Turn-Nationalmannschaft verabschiedet werden".

Am Vortag jedoch hatte Hambüchen im SWR-Hörfunk überraschend bereits laut über ein Comeback bei den Turn-Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart nachgedacht. "Ich habe ja nach Rio gesagt, meine internationale Karriere ist beendet. Aber so 'ne WM in Stuttgart, die reizt natürlich - und "Sag niemals nie"", sagte er dort. Selbst eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio hatte er nicht ausgeschlossen und damit auch seinen Manager Klaus Kärcher überrascht. Auch Kärcher hatte von einem Abschied Hambüchens beim Turnfest in Berlin gesprochen.

Hambüchen befindet sich derzeit nach einer Schulter-Operation in der Reha. Ob er wieder einhundertprozentig fit wird, ist unklar. (dpa)