Platz sechs bei EM

Bonn. Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM in Bonn und Solingen den sechsten Platz erreicht, damit aber das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele verpasst. Damit findet Tokio 2020 ohne die deutschen Baseballer statt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.09.2019

Die Olympischen Spiele in Tokio finden ohne die deutschen Baseballer statt. Die Mannschaft von Bundestrainer Steve Janssen unterlag im Spiel um Platz fünf Tschechien 3:4 und muss sich nun mit Rang sechs begnügen. Nur die besten fünf Mannschaften der EM bestreiten das Olympia-Qualifikationsturnier in Italien in der kommenden Woche. Damit hat die deutsche Auswahl das Minimalziel verpasst.

Noch am Freitag stand die Mannschaft um Capitals-Spieler Eric Brenk vor einer kleinen Sensation, als die DBB-Auswahl im Viertelfinale gegen Titelkandidat Italien zwischenzeitlich 5:0 führte. Am Ende musste sich die deutsche Auswahl allerdings 5:7 geschlagen geben. In der Platzierungsrunde gelang dem Janssen-Team ein deutlicher 14:4-Erfolg über Frankreich.

Auch gegen Tschechien lag Deutschland nach dem 2. Inning zunächst mit 2:0 in Front. Nach einer spannenden Partie hatte die deutsche Mannschaft im letzten Inning noch alle Optionen, musste sich schließlich 3:4 geschlagen geben.