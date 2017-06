Wer kommt, wer geht?

Leverkusen. Auch wenn Bayer Leverkusen den Abstieg letztlich doch problemlos vermieden hat, ist man in Leverkusen mit dem Saisonverlauf alles andere als glücklich. Nun wird am Kader für die kommende Spielzeit gearbeitet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.06.2017

Wirklich zufrieden kann Bayer Leverkusen mit der vergangenen Spielzeit nicht sein. Als Champions-League-Kandidat gestartet, musste sich Bayer lange mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Als Tabellenzwölfter hat Leverkusen in der kommenden Spielzeit nichts mit dem europäischen Wettbewerb zu tun. Einen personellen Umbruch wird es geben. Ein neuer Trainer ist mit Heiko Herrlich gefunden.

Mit Dominik Kohr steht auch schon der erste Zugang für die kommende Saison fest. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt vom FC Augsburg. Zusätzlich laufen einige Leihen aus. Ömer Toprak steht unter anderem als Abgang fest. Über weitere Transfers wird wild spekuliert.

Zugänge:

Folgt Kevin Kampl Roger Schmidt nach China?

Mittelfeldspieler Kevin Kampl vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen liebäugelt mit einem Wechsel nach China. "Es ist alles offen. Es gibt für mich mehrere Möglichkeiten. Roger Schmidt ist mein Mentor, daher ist das natürlich immer eine Option für mich", sagte der 26-Jährige dem Express. Der ehemalige Bayer-Trainer Schmidt betreut ab dem 1. Juli den chinesischen Erstligisten Beijing Guoan.

Leverkusen zeigt sich durchaus gesprächsbereit. "Wenn das passende Angebot kommt, kann man reden. Aber bei uns wird kein Spieler vom Hof gejagt", sagte Bayer-Manager Jonas Boldt. Kampl besitzt im Rheinland noch einen Vertrag bis 2020.

Bayer an Trapp und Krychowiak interessiert?

Glaubt man den französischen Medien befinden sich gleich zwei Spieler von Paris Saint-Germain auf der Wunschliste der Werks-Elf. Kevin Trapp wird als potentieller Nachfolger von Bernd Leno gehandelt. Die aktuelle Nummer 1 denkt offenbar nach wie vor über einen Wechsel ins Ausland nach. Allerdings ist offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro abgelaufen. Nun müssten interessierte Vereine nachlegen. Grzegorz Krychowiak scheint ebenfalls auf der Liste zu stehen. Der defensive Mittelfeldspieler aus Polen hat laut transfermarkt.de einen Marktwert für 25 Millionen Euro.

Foto: Sebastien Nogier Kevin Trapp stand bei Paris Saint Germain zwischen den Pfosten.

Kommt Hradecky für Leno?

Eigentlich hatte Lukas Hradecky von Eintracht FGrankfurt vor, im nächsten Jahr mit der Eintracht wieder im DFB-Pokalfinale zu stehen. Ein Wechsel bereits zur kommenden Saison ist allerdings alles andere als Unwahrscheinlich. Der Vertrag des Finnen läuft bis 2018. Die Eintracht würde nur noch in diesem Jahr für den Keeper kassieren. Immer wieder wird Hradecky mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Das würde allerdings bedeuten das Nationaltorwart Bernd Leno die Werkself verlassen würde. Zuletzt hatte sich Leno seine Zukunft offen gelassen.

Foto: Peter Steffen Lukas Hradecky kann sich einen Verbleib in Frankfurt gut vorstellen.

Reyes im Fokus von Bayer?

Der Abgang von Innenverteidiger Ömer Toprak ist für Bayer nur schwer zu kompensieren. Kein Wunder also, dass die Leverkusener Verantwortlichen nach einem Defensivspieler suchen. Laut dem mexikanischen Online-Portal "record.com.mix" scheint der mexikanische Abwehrspieler Diego Reyes in den Fokus der Werkself gerückt sein. Reyes steht aktuell bei Espanyol Barcelona unter Vertrag und kostet laut "transfermarkt.de" rund 4 Millionen Euro.

Foto: Marius Becker Leverkusens Kevin Volland (l) und Portos Diego Reyes kämpfen um den Ball.

Leverkusen interessiert an schweizer Talenten

Auch in der Kreativabteilung könnte Bayer nachlegen. Die Schweizer Boulevardzeitung "Blick" bringt Bayer mit dem Mittelfeld-Youngster Denis Zakaria in Verbindung. Der 20-Jährige steht bei den Young Boys Bern unter Vertrag und kann sowohl im defensiven als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Allerdings scheinen auch Borussia Mönchengladbach, der FC Schalke 04 und der FC Liverpool die Fühler nach dem Talent ausgestreckt zu haben. Der Marktwert dürfte ebenfalls bei rund 4 Millionen Euro liegen. In den schweizer Medien wird zudem über ein Transfer des Rechtsaußen Ezgjan Alioski spekuliert. Der 25-Jährige steht aktuell beim FC Lugano unter Vertrag.

Abgänge:

Wechselt Calhanoglu nach England?

Vertrag hat Hakan Calhanoglu noch bis 2019 bei Bayer Leverkusen. Ob der türkische Nationalspieler diesen bei Bayer jedoch erfüllt ist fraglich. Laut verschiedener Medienangaben sind sowohl Arsenal London als auch der FC Chelsea and einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert. Rund 20 Millionen Euro würde der Mittelfeldspieler den Leverkusenern in die Kasse spülen. Neben den beiden Londoner Clubs scheint auch Lazio Rom an dem 23-Jährigen interessiert zu sein. Der AS Rom liebäugelt offenbar mit einer Verpflichtung von Joel Pohjanpalo.

Foto: Federico Gambarini Hakan Calhanoglu

Leno und Wendell nach Italien?

Trotz der eher schwachen Saison von Bayer war Torwart Bernd Leno der große Rückhalt der Werkself. Der Nationaltorhüter steht schon seit geraumer Zeit im Fokus einiger Topclubs. Laut italienischer Medien scheint der SSC Neapel ein potenzieller Arbeitgeber. Rund 16 Millionen ist Leno laut dem Onlineportal transfermarkt.de wert. Im Kicker kündigte der Keeper an, dass er abwägen müsse, was für ihn besonders in Hinblick auf die Nationalmannschaft, das Beste wäre. Auch der Außenverteidiger Wendell wird in Italien gehandelt. Inter Mailand soll an dem Youngster interessiert sein.

Foto: Federico Gambarini/Archiv Leverkusens Torwart Bernd Leno.

Was passiert mit Julian Brandt?

Zwar gilt der Mittelfeldspieler schon lange als ein Wunschkandidat des FC Bayern München, ein Wechsel zum Rekordmeister hat der 21-Jährige aber unlängst abgesagt. Er wolle Spielpraxis sammeln gab Brandt an und das sei nun mal in Leverkusen gegeben. Allerdings wird er bei Bayer in der kommenden Spielzeit keine Praxis im internationalen Geschäft sammeln. Ein Weggang des Talents ist daher nicht ausgeschlossen.

Foto: Jonas Güttler/Archiv Leverkusens Julian Brandt sitzt auf dem Boden.

Chicharito zu Olympique Lyon

So richtig wollte die Liaison mit Bayer Leverkusen und Javier Hernández alias Chicharito nicht in Gang kommen. Den Mexikaner zieht es auch deswegen offenbar weiter. Laut "transfermarkt.de" kann Bayer bis zu 22 Millionen Euro für den Angreifer einstreichen. Interessenten gibt es genug. Neben dem obligatorischen Arbeitgebern aus China sind wohl Manchester United und Olympique Marseille an dem 28-Jährigen interessiert. Mexikanische Medien berichten, dass Chicharito zu Olympique Lyon wechselt.

Foto: Guido Kirchner Chicharito gibt gegen den SC Freiburg sein Comeback.

Aránguiz liebäugelt mit Palmeiras São Paulo

Rund 13 Millionen Euro hat sich Bayer Leverkusen die Dienste von Charles Aránguiz kosten lassen. Die Erwartungen konnte der Chilene auch aufgrund seiner Verletzung zu Beginn der Saison nicht erfüllen. Nun ist Aránguiz in der Fokus von Palmeiras São Paulo geraten. Das vermeldet zumindest "Fox Brasil". Demnach soll der brasilianische Erstligist bereits mit Leverkusen in Kontakt getreten sein.