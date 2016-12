Bekanntgabe bei Facebook

28.12.2016 London. Der britische Rad-Star Bradley Wiggins hat seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekanntgegeben. Der 36-Jährige schrieb auf seiner Facebook-Seite, das Ende dieses Kapitels sei erreicht.

Dazu veröffentlichte er ein Foto mit etlichen Trophäen und Trikots. Wiggins war 2012 erster britischer Tour-de-France-Sieger und gewann in diesem Jahr in Rio de Janeiro sein fünftes Olympia-Gold. Allerdings steht er auch seit Monaten im Fokus wegen medizinischer Ausnahmegenehmigungen, die ihm den Gebrauch von Kortikoiden erlaubten. Wiggins leidet unter allergischem Asthma. Auf das Thema ging er in der Erklärung zu seinem Rücktritt nicht ein. (dpa)