Harry Kane hat Tottenham gegen Cardiff in Führung geschossen.

01.01.2019 London. Tottenham Hotspur hat sich zumindest bis Donnerstag wieder auf den zweiten Platz der englischen Fußball-Premier-League geschoben. Der Londoner Club siegte am Neujahrstag souverän bei Cardiff City 3:0 (3:0) und verkürzte damit den Rückstand zum FC Liverpool auf sechs Punkte.

Die Reds (54) gastieren am Donnerstag im Spitzenspiel beim Titelverteidiger und Tabellendritten Manchester City (47), der mit einem Punktgewinn wieder an den Spurs vorbeiziehen würde.

Der FC Arsenal hat unterdessen seine kleine Krise gestoppt. Die Gunners siegten am Dienstag ohne den weiterhin verletzten Mittelfeldstar Mesut Özil gegen den FC Fulham 4:1 (2:1) und verkürzten erst einmal den Rückstand zum vierten Champions-League-Platz auf zwei Zähler. In den letzten Wochen hatte Arsenal nach nur einem Sieg aus fünf Spielen ein wenig den Anschluss verloren, insbesondere das deutliche 1:5 in Liverpool zum Jahresende brachte viel Kritik ein.

In Cardiff schossen Harry Kane (3.), Christian Eriksen (12.) und der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son (26.) den Sieg für Tottenham heraus. Arsenal kam derweil durch Treffer des Ex-Gladbachers Granit Xhaka (25.), Alexandre Lacazette (55.), Aaron Ramsey (79.) und des früheren Dortmunder Torschützenkönigs Pierre-Emerick Aubameyang (83.) zum Erfolg über Fulham. Für die Gäste konnte zwischenzeitlich Aboubakar Kamara verkürzen (69.).

Bei Arsenal stand Bernd Leno erneut im Tor, sein deutscher Kollege Shkodran Mustafi kam eine Halbzeit lang zum Einsatz. Auf der Gegenseite gehörte Ex-Weltmeister André Schürrle der Startelf an, wurde aber in der 61. Minute ausgewechselt. (dpa)