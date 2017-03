03.03.2017 La Coruña. Die Kopfverletzung des spanischen Stürmerstars Fernando Torres ist ihm zufolge nicht so schlimm wie zunächst befürchtet.

Torres war beim Ligaspiel seines Vereins Atlético Madrid bei Deportivo La Coruña nach einem Zweikampf nahezu ungebremst mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und bewusstlos liegengeblieben.

"Vielen Dank an alle, dass ihr euch um mich Sorgen gemacht habt, und für eure ermunternden Nachrichten", wurde der Welt- und Europameister in der Nacht in einer Twitter-Nachricht des Clubs zitiert. "Es war nur ein Schreck. Ich hoffe, sehr bald zurückkehren zu können!"

Atlético Madrid hatte am Abend mitgeteilt, Torres müsse die Nacht zur Beobachtung in einem Krankenhaus verbringen. Der Stürmer habe ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten und sei inzwischen wieder bei Bewusstsein. (dpa)