132:113 gegen Cleveland

05.06.2017 Oakland. Die Golden State Warriors gewinnen auch das zweite Spiel in den NBA-Finals. Kevin Durant, Stephen Curry und Klay Thompson ragen beim Sieg gegen die Cleveland Cavaliers heraus. Gleich zwei Spielern gelingt ein Triple-Double.

Die Superstars der Golden State Warriors haben ihre Mannschaft im zweiten Spiel der NBA-Finals gegen die Cleveland Cavaliers zum zweiten Sieg geführt. Kevin Durant, Stephen Curry und Klay Thompson erzielten zusammen 87 der 132 Punkte beim 132:113 (67:64)-Sieg in heimischer Halle.

Durant war mit 33 Punkten der Topscorer der Partie. Curry erzielte mit 32 Punkten, elf Assists und zehn Rebounds sein erstes Triple-Double in den NBA-Playoffs. Thompson steuerte 22 Zähler bei. Im Gegensatz zum ersten Spiel, in dem Golden State nur vier Ballverluste zu verzeichnen hatte, waren es am Sonntag 20, 13 davon allein in der ersten Hälfte.

"Wir haben in der ersten Halbzeit den Ball zu oft abgegeben", sagte Durant nach dem Spiel. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns gefangen und versucht, das Spiel einfach zu gestalten. In der Verteidigung haben wir versucht, ihre Würfe zu erschweren".

Cavaliers-Star LeBron James erzielte mit 29 Punkten, 14 Assists und elf Rebounds ebenfalls ein Triple-Double. Es ist erst das zweite Mal in der NBA-Geschichte und das erste Mal seit 1970, dass zwei Spieler von gegnerischen Mannschaften im selben Playoff-Spiel ein Triple-Double erzielten. Kevin Love und Kyrie Irving brachten es auf 27 und 19 Zähler für die Cavaliers.

Golden State liegt in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0 in Führung. Spiel drei findet am Mittwoch (Ortszeit) in Cleveland statt. (dpa)