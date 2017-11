68er-Runde

16.11.2017 Dubai. Es geht weiter aufwärts bei Martin Kaymer. Nach einem fünften Platz in Südafrika vergangenes Wochenende hat der deutsche Ausnahmegolfer nun auch beim letzten Turnier der Saison in Dubai den Grundstein für eine Spitzenplatzierung gelegt.

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer ist vielversprechend ins Saisonfinale der European Tour in Dubai gestartet.

Der zweimalige Majorsieger blieb am Donnerstag zum Turnierauftakt auf dem Luxus-Kurs Jumeirah Golf Estates vier Schläge unter Par und rangierte auf dem geteilten zehnten Platz. Zum Spitzenreiter Patrick Reed aus den USA fehlten drei Versuche. "Ich habe heute mein bestes Golf im ganzen Jahr gespielt", urteilte Kaymer, der nach einer insgesamt schwachen Saison allerdings keine Chancen mehr auf eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung hat.

Vor sieben Jahren hatte sich der Mettmanner in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Gesamtsieger gekürt, diesmal haben nur noch die Engländer Tommy Fleetwood und Justin Rose sowie der Spanier Sergio Garcia Chancen auf die "Race to Dubai"-Krone und ein Extra-Preisgeld von 1,25 Millionen Dollar (1,1 Mio Euro). In der European-Tour-Geldrangliste sind sie dem in den vergangenen Monaten viel zu inkonstanten Deutschen weit enteilt - in Dubai allerdings steht nur einer aus dem Spitzen-Trio nach Runde eins vor Kaymer.

Rose blieb auf dem 18-Loch-Kurs sechs Schläge unter Par und belegte den geteilten zweiten Platz. Sein in der Gesamtwertung führender Landsmann Fleetwood benötigte ganze sieben Schläge mehr und rangierte nach der ersten von vier Runden nur auf Platz 46. Garcia kam mit zwei Schlägen unter Par ins Ziel und war zunächst 21.

Kaymer gelangen bei strahlendem Sonnenschein und 30 Grad in der arabischen Glamour-Metropole gleich sechs Birdies. "Ich habe sehr solide gespielt, qualitativ gute Schläge drin gehabt und die Bälle gut getroffen. Das ist eine ordentliche Position für das Wochenende", kommentierte der 32-Jährige, der für das anstehende Ryder-Cup-Jahr 2018 auf die Wiederkehr von Konstanz und alter Klasse hofft.

Diese Saison ist für den Deutschen dagegen ein Jahr zum Abhaken. Der ehemalige Weltranglistenerste kam nie richtig in Tritt, eine Schulterverletzung warf ihn im Sommer zusätzlich zurück. Nur bei zwei European-Tour-Events schaffte er es in diesem Jahr bisher überhaupt in die Top 10, hinzu kam ein vierter Platz als Gast auf der amerikanischen PGA-Tour bei einem Turnier in Palm Beach Gardens.

Dass seine Formkurve inzwischen wieder ansteigt, bewies Kaymer am vergangenen Wochenende. Im südafrikanischen Sun City wurde er Fünfter. Die gute erste Runde bei der mit acht Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung in Dubai gebe nun ebenfalls "ein bisschen Selbstvertrauen für die nächsten Tage", bemerkte er. (dpa)