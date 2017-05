30.05.2017 Düsseldorf. Die deutschen Tischtennis-Spieler sind erfolgreich in die Heim-WM in Düsseldorf gestartet. Im Mixed-Wettbewerb zogen am Dienstagabend nacheinander zwei gemischte Doppel mit deutscher Beteiligung in die zweite Runde ein.

Das mit besonderer Spannung erwartete Duo aus der Weltranglisten-14. Petrissa Solja und dem Chinesen Fang Bo setzte sich gegen Lily Zhang und Kunal Chodri aus den USA aber nur mit großen Schwierigkeiten durch. Am Ende hieß es 4:3 (9:11, 11:4, 9:11, 11:3, 5:11, 11:2, 11:6) für die größte deutsche Medaillen-Hoffnung bei dieser Heim-WM.

Doppel-Europameisterin Kristin Silbereisen und Steffen Mengel gewannen ihr Auftaktspiel gegen Judith Morales und Gustavo Gomez aus Chile mit 4:2 Sätzen (11:7, 11:2, 11:13, 9:11, 11:8, 11:4). (dpa)