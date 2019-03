Weltranlistenerster

01.03.2019 Lausanne. Der Bridge-Weltverband hat den Topspieler Geir Helgemo für ein Jahr wegen Dopings mit synthetischem Testosteron und dem testosteronähnlichen Präparat Clomifen gesperrt.

Nach Angaben des Verbandes gab er die Positivprobe bei einem Turnier im September 2018 in Orlando/Florida ab. Der für Monaco startende gebürtige Norweger steht an der Spitze der Weltrangliste. Bridge ist ein Kartenspiel, das vor allem in den USA, Frankreich und den Niederlanden verbreitet ist. Der Weltverband wird vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt. (dpa)