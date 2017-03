Sieg gegen Wawrinka

Alexander Zverev besiegte in Miami überraschend Stan Wawrinka.

29.03.2017 Miami. Zweiter Sieg im zweiten Duell: Alexander Zverev hat durch einen Erfolg gegen den top-gesetzten Schweizer Stan Wawrinka in Miami das Viertelfinale erreicht - am Geburtstag seines Kontrahenten.

Alexander Zverev nahm einfach keine Rücksicht. Dass sein Gegner Stan Wawrinka seinen 32. Geburtstag feierte, hielt den 19 Jahre alten Tennisprofi nicht davon ab, den beim Turnier in Miami an Nummer eins gesetzten Schweizer mit 4:6, 6:2, 6:1 zu besiegen.

Zudem erreichte Zverev erstmals in seiner Karriere das Viertelfinale eines Masters-Series-Events. "Ich wollte auch gewinnen. Die Freundin meines Bruders hat heute ebenfalls Geburtstag", sagte er nach seiner bemerkenswerten Leistung gegen den dreimaligen Grand-Slam-Turniersieger. "Ich weiß nicht, ob ich ihm die Party verdorben habe. Ich denke, er kann jetzt sogar etwas mehr feiern", sagte der gebürtige Hamburger mit einem Schmunzeln.

Schließlich ist die mit knapp sieben Millionen Dollar dotierte Veranstaltung für Wawrinka nun beendet, womit es am Abend auf ein Bier mehr oder weniger für den Eidgenossen nicht ankam. Zverev musste sich dagegen auf einer möglichen Familienfeier etwas zurückhalten, wartet auf ihn doch am Donnerstag die nächste große Herausforderung.

Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft Deutschlands Top-Talent jetzt auf den Australier Nick Kyrgios, der den Belgier David Goffin 7:6 (7:5), 6:3 bezwang. Gegen den zwei Jahre älteren und in der Rangliste vier Plätze besser notierten Kyrgios hat Zverev erst vor zwei Wochen beim Masters in Indian Wells in Runde drei verloren.

"Ich bin glücklich, im Viertelfinale zu stehen, hoffentlich kann ich morgen so gut spielen wie heute. Er war zwar an Nummer eins gesetzt, aber die Matches werden nicht leichter", sagte Zverev. Der Weltranglisten-20. entschied damit auch den zweiten Vergleich mit Wawrinka für sich. Im Vorjahr hatte er im Finale von St. Petersburg gewonnen und seinen ersten ATP-Titel geholt. "Beide Male habe ich mit großem Selbstvertrauen gegen ihn gespielt. Gegen ihn kannst du nur gewinnen, wenn du dein bestes Tennis spielst", sagte Zverev.

Australian-Open-Sieger Roger Federer zog durch ein 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) über den Spanier Roberto Bautista Agut ins Viertelfinale ein und erwartet dort Tomas Berdych aus Tschechien. Rafael Nadal setzte sich gegen den Franzosen Nicolas Mahut 6:4, 7:6 (7:4) durch und trifft jetzt auf den US-Amerikaner Jack Sock. (dpa)