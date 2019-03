WTA-Turnier

Tatjana Maria erreichte in Miami die dritte Runde.

Foto: Mario Houben/CSM via ZUMA Wire

23.03.2019 Miami. Tatjana Maria ist beim Tennisturnier in Miami in die dritte Runde eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich mit 6:3, 6:4 gegen die Italienerin Camila Giorgi durch.

In der nächsten Runde trifft die Fed-Cup-Spielerin auf die an Nummer vier gesetzte Amerikanerin Sloane Stephens. Zuvor hatte schon Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber mit einem 3:6, 6:3, 6:3 gegen die Tschechin Karolina Muchova das Weiterkommen geschafft. Nun bekommt es die Kielerin erneut mit der 18 Jahre alten Kanadierin Bianca Andreescu zu tun, gegen die sie erst in der Vorwoche das Finale von Indian Wells verloren hatte.

Das mit insgesamt 9,035 Millionen US-Dollar dotierte Turnier von Miami wird erstmals nicht mehr auf Key Biscayne, sondern im Hard Rock Stadium im Norden Miamis ausgetragen. (dpa)