Sideris Tasiadis hat den Weltcup-Auftakt der Slalomkanuten in Prag im Canadier-Einer gewonnen.

18.06.2017 Prag. Sideris Tasiadis hat den Weltcup-Auftakt der Slalomkanuten im Canadier-Einer gewonnen. Der 27 Jahre alte Olympia-Zweite von 2012 setzte sich in Prag vor dem Slowaken Matej Benus und dem Italiener Raffaello Vivaldi durch.

Ins Finale hatte es zudem Franz Anton geschafft. Der ebenfalls 27-Jährige kam auf den sechsten Platz. Am Samstag hatte bereits Sebastian Schubert für einen gelungen Start in die Weltcupsaison gesagt. Der 28-Jährige aus Hamm hatte im Kajak-Einer den dritten Platz hinter den Tschechen Vit Prindis und Jiri Prskavec belegt.

"Ich bin sehr glücklich, nach 2014 endlich wieder auf dem Podest zu stehen – und das hier in Prag gegen die starken Tschechen. Die Strecke war extrem schwer, aber ich bin ganz gut gefahren, deshalb bin ich jetzt sehr zufrieden", hatte Schubert gesagt. Sehr zufrieden war auch Cheftrainer Michael Trummer mit dem Auftritt Schuberts. "In der Höhle des Löwen eine Medaille in einem Rennen der Kajak-Männer, bei denen es immer verrückter wird – mehr Risiko geht nicht mehr!"

Im Finale der Canadier-Zweier hatte Franz Anton mit dem Leipziger Jan Benzien den achten Platz belegt, ebenso wie Robert Behling/Thomas Becker auf Rang zehn qualifizierten sie sich mit einem Top-Ten-Rang für die WM in Frankreich. (dpa)