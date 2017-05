Co-Trainer übernimmt

02.05.2017 Stuttgart. Die Volleyball-Frauen des Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart bekommen nach Medieninformationen trotz ihrer erfolgreichen Saison einen neuen Trainer.

Laut den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" trennt sich der Club von Guillermo Naranjo Hernandez. Nachfolger soll der bisherige Co-Trainer Giannis Athanasopoulos werden. Hernandez hat allerdings noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr.

In den vergangenen drei Jahren hatte der 39-jährige Hernandez das Team in drei Meisterschafts- und drei Pokal-Finals geführt. In der gerade beendeten Saison gewannen die Stuttgarterinnen den deutschen Pokal und den Supercup. In den Playoff-Finals um die Meisterschaft unterlagen sie aber dem SSC Schwerin.

Zu den Gründen für die Trennung von dem Spanier sagte der Gesellschafter und ehemalige Manager Bernhard Lobmüller den beiden Zeitungen: "Die Bindung vom Trainer zur Mannschaft und zum Management ist nicht in dem Zustand, der nötig ist, um erfolgreich zu sein." Rainer Scharr, Gesellschafter und Hauptsponsor des Clubs, ergänzte: "Wir wollen einen Neuanfang mit einem neuen Trainer-Team." (dpa)