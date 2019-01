12.01.2019 Auckland. Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat nach dem verpassten Finaleinzug im Einzel beim ATP-Turnier in Auckland den Titel im Doppel geholt.

Mit seinem japanischen Partner Ben McLachlan siegte Struff im Endspiel 6:3, 6:4 gegen Raven Klaasen aus Südafrika und Lokalmatador Michael Venus aus Neuseeland.

Für beide war es der zweite Turniersieg im Doppel nach ihrem Erfolg in Tokio im Vorjahr. Im Einzel hatte Struff am Freitag sein erstes Finale auf der ATP-Tour mit 5:7, 6:4, 3:6 gegen den Briten Cameron Norrie verpasst. Das Turnier in Auckland ist der letzte Test vor den Australian Open, die am Montag in Melbourne beginnen. (dpa)