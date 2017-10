28.10.2017 Atlanta. Trotz einer starken Leistung bei seiner Rückkehr verlor Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder mit den Atlanta Hawks auch das fünfte Spiel in Serie.

Gegen die Denver Nuggets gab es für das Team aus der nordamerikanischen Profiliga NBA im ersten Saison-Heimspiel eine 100:105 (52:53)-Niederlage. Schröder kam nach überstandener Fußverletzung in 32 Minuten auf 20 Punkte sowie sechs Assists und bekam ein Sonderlob von Trainer Mike Budenholzer.

"Eigentlich wollte ich ihn nicht so viel spielen lassen, aber er wollte nie raus", erklärte Budenholzer. "Bedenkt man, dass er fünf Tage nicht trainiert hat, war das eine eindrucksvolle Vorstellung. Er wollte seinen Team-Kollegen helfen." Dennoch stehen die Hawks mit einem Sieg und fünf Niederlagen am Ende der Eastern Conference. Am Sonntag kommen die Milwaukee Bucks nach Atlanta.

Schlecht aus der Startlöchern sind auch die Oklahoma City Thunder gekommen. Das Team des Star-Trios um MVP Russell Westbrook (27 Punkte), Carmelo Anthony (23) und Paul George (23) verlor bei den Minnesota Timberwolves mit 116:119 und kassierte im fünften Match bereits die dritte Niederlage. Durch das 87:114 der San Antonio Spurs bei den Orlando Magic sind nur noch die Los Angeles Clippers in der neuen NBA-Saison unbesiegt. (dpa)