Premiere bei Olympia

26.01.2017 München. Der Deutsche Alpenverein will bei den Olympischen Spielen 2020 in der neuen Disziplin Sportklettern zwei Athleten an den Start schicken. Die Vorbereitung auf die Spiele in Tokio habe bereits begonnen, sagte Wolfgang Wabel, Geschäftsbereichsleiter Bergsport, in München.

Unter anderem gehe es darum, die Trainerarbeit zu professionalisieren. Die Vorbereitungszeit sei extrem kurz. "2020 ist für uns quasi morgen." Chancen auf eine Teilnahme rechnet sich einer der Profi-Kletterer aus dem DAV-Nationalkader, Sebastian Halenke, aus. Er habe schon mit der Vorbereitung begonnen. "Olympia ist der größte Wettkampf, den es für einen Athleten gibt."

Sportklettern war gemeinsam mit vier weiteren Sportarten vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) neu ins Programm der Spiele in knapp vier Jahren aufgenommen worden. (dpa)