Politische Forderung

11.08.2018 Berlin. Die Sportausschussvorsitzende im Bundestag hat sich gegen eine Vergabe der Fußball-EM 2024 an die Türkei ausgesprochen.

"In einem Land, wo Menschen letztlich ohne Gerichtsverfahren monatelang, vielleicht sogar auch länger in Untersuchungshaft gesteckt werden. Wo die Presse mehr und mehr an Boden verliert. Da, meine ich, gehören internationale Sportereignisse nicht hin", sagte die SPD-Politikerin Dagmar Freitag dem Südwestfunk.

Über die EM-Vergabe entscheidet die Europäische Fußball-Union am 27. September. Einziger Mitbewerber ist Deutschland. Ob die Bewerbung bei der UEFA erfolgreich sein werde, "wird sich zeigen", sagte sie. Man wisse ja, "dass solche Entscheidungen selten nach rationalen Gesichtspunkten gefällt werden".

Nach ihrer Ansicht müssten die Vergabekriterien für Sportgroßereignisse generell hinterfragt werden, da Olympische Spiele sowie Welt- und Europameisterschaften zunehmend an Länder vergeben werden, die gegen Menschenrechte verstoßen wie China, Russland und Katar. "Wir müssen dringend darüber nachdenken, wie die Vergabekriterien überhaupt sind", forderte Freitag. Sie appellierte an "die demokratischen Staaten", sich auch einem Wettbewerb zu stellen und sich ebenfalls selbst zu bewerben. (dpa)