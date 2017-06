DÜSSELDORF. Die Deutsche Petrissa Solja holt an der Seite des Chinesen Fang Bo Bronze im Mixed - die einzige Medaille bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf für Europa überhaupt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.06.2017

Sprichwörtlich ist gerne die Rede von den zwei Seiten einer Medaille. Selten ließen sie sich aber mit einem Blick so deutlich erkennen wie nach diesem Mixed-Wettbewerb bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf. Als Petrissa Solja ihre bronzene Plakette um den Hals hängen hatte, konnte sie schon wieder zaghaft lächeln, obwohl ihr Goldtraum im Halbfinale geplatzt war. „Mit etwas Abstand werde ich mich bestimmt sehr über die Bronzemedaille freuen“, betonte die 23-jährige Pfälzerin bereits unmittelbar nach der Niederlage. Sie hoffe, dass das auch für ihren chinesischen Partner Fang Bo gelte. Der jedoch schlich durch die Interviewzone und knallte die Tür hinter sich zu, als er in Richtung Kabinen verschwand.

Für die Tischtennis-Großmacht China zählt nur Gold. „Das bekommen die über Jahre so eingetrichtert“, sagte Bundestrainerin Jie Schöpp, die selbst in China geboren wurde. Fang Bo, Zweiter der vergangenen Titelkämpfe, hatte sich als Weltranglistenneunter diesmal nicht für das Einzelteam qualifizieren können und in Düsseldorf ganz auf das Mixed gesetzt. „Du bist der Mann, Du musst die Punkte machen“, hätte dessen Trainer ihm eingeschärft, erzählte Schöpp. Dieser Druck war wohl zu groß.

Im Halbfinale unterlag die deutsch-chinesische Kombination den späteren Titelträgern Maharu Yoshimura und Kasumi Ishikawa aus Japan mit 3:4 Sätzen (13:11, 14:12, 5:11, 11:6, 5:11, 7:11, 5:11). Von Enttäuschung wollte Solja nicht sprechen. Es ist ja auch die erste Mixed-WM-Medaille seit 48 Jahren für den Deutschen Tischtennis-Bund, sogar die einzige für eine Europäerin überhaupt in Düsseldorf. Aber sie „ärgere sich, dass wir die 3:1-Führung liegengelassen haben“. Denn obwohl das Duo in den ersten beiden Durchgängen fast durchgehend Rückständen von bis zu fünf Punkten hinterherlaufen musste, konnte es „die ersten zwei Sätze noch klauen“, wie es Solja, die für den TTC Berlin Eastside startet, beschrieb. Doch in der Folge wurde das japanische Duo immer stärker, während Solja und Fang immer nervöser wurden. Der Entscheidungssatz war dann letztlich eine klare Angelegenheit und ging mit 5:11 verloren. „Am Schluss hat man gemerkt, dass den beiden auch die Harmonie und die Erfahrung als Doppel gefehlt haben“, sagte Schöpp.

Vor Düsseldorf hatten Solja und Fang noch nie miteinander an der Platte gestanden. Die Japaner dagegen, WM-Zweite 2015, waren eingespielt und auch gut auf ihre Gegner eingestellt. Aus Soljas Sicht muss ihr gemeinsamer Auftritt mit Fang aber trotz des bitteren Ausscheidens im Halbfinale keine einmalige Angelegenheit bleiben. „Ich würde mich freuen, wenn es ein nächstes Mal gibt“, sagte die Weltranglisten-20. Aber bald geht’s erstmal zum Ausspannen nach Paris. „Ich fahr mit dem Wohnmobil ins Disneyland. Da kann ich mir dann ein bisschen die Freude aus der Seele schreien“, sagte sie.