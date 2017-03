Bonn. 13 Jahre trug Lukas Podolski das Trikot mit dem Adler auf der Brust. Nach dem fulminanten Schlusskapitel ist die Karriere in der DFB-Elf nun beendet. Seine einstigen Wegbegleiter und Fans verabschiedeten sich in den sozialen Netzwerken.

Von Simon Bartsch, Nathalie Dreschke, 23.03.2017

Lukas Podolski konnte nach dem 1:0-Erfolg über England gar nicht genug bekommen. Noch Minuten nach seinem letzten Länderspiel ließ sich der Siegtorschütze von den Fans feiern. Er machte Selfies mit Kindern, posierte mit Köln-Flagge und herzte so ziemlich jeden, der noch im Dortmunder Stadion verharrte und offenbar keine Angst hatte, dass die Stadionverantwortlichen aus Stromgründen das Flutlicht kappen mussten. Seine Teamkollegen hatten sich längst in die Kabine verzogen und selbst dem jüngsten DFB-Kicker wurde in diesem Moment bewusst, dass es ein langer Abend werden würde. Denn Prinz Poldi dachte gar nicht daran, seinen letzten Auftritt im DFB-Dress frühzeitig zu beenden.

Warum auch? Schöner hätten selbst die Gebrüder Grimm das Märchen nicht enden lassen können. Mit einem wunderbaren Linksschuss in den Winkel Marke "Tor des Monats" verabschiedete sich Podolski gen Japan. Sein 49. Treffer im 130. Länderspiel und der Beweis, dass der ehemalige FC-Profi eben doch auch gegen große Gegner treffen kann. Ein traumhaftes Schlusskapitel einer beeindruckenden Karriere, die Podolski 2014 mit dem WM-Titel gekrönt hatte. Mit einem Augenzwinkern ließ sich das Kölner Idol die Zukunft beim DFB offen. Im Sportschauclub der ARD verriet Podolski, dass Löw ja noch immer seiner Nummer habe.

Ähnlich wie Poldis Ehrenrunde wollen auch die Reaktionen, Verabschiedungen und Grüße der Wegbegleiter, Prominente und Fans in den sozialen Medien nicht abreißen.