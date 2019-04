Weltmeisterschaft

Bei der WM in Sheffield gilt der fünfmalige Champion Ronnie O'Sullivan als Favorit.

02.04.2019 Sheffield. Der Weltranglisten-Erste Ronnie O'Sullivan wird bei der Snooker-WM vom 20. April bis zum 6. Mai nicht nur als Spieler, sondern auch als Experte dabei sein.

Der 43 Jahre alte Engländer wird für drei weitere Jahre bei Eurosport arbeiten, wie der TV-Sender mitteilte. "Ich bin stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein", sagte "The Rocket" in der Mitteilung. Dank einer starken Saison 2018/2019 eroberte O'Sullivan zuletzt erstmals seit knapp neun Jahren wieder den ersten Ranglistenplatz und verdrängte dort Landsmann Mark Selby. Bei der WM in Sheffield gilt der fünfmalige Champion O'Sullivan als Favorit. (dpa)