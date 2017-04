Bonn. Kunstradfahren, Handball, Cheerleading, Wasserball oder doch lieber Crossminton? Welche Sportart soll GA-Mitarbeiter Sebastian Knauth ausprobieren? An welcher Übung soll er scheitern? Stimmen Sie ab!

Von Simon Bartsch, 10.04.2017

Er ist 32 Jahre alt, heißt Sebastian Knauth und ist ein ganz passabler Sportler. Sebastian verbrachte einen Großteil seiner sportlichen Laufbahn auf den Aschen- und Kunstrasenplätzen der Region, stand bereits an so mancher Tischtennisplatte und ist sang- und klanglos durch die Aufnahmeprüfung an der Deutschen Sporthochschule Köln gesaust. Er scheiterte damals am Bodenturnen. Um genau zu sein am Radschlag. Mehr als ein "Danke! Der Nächste", konnte er mit der missglückten Perfomance dem Schiedsgericht nicht entzaubern.

Doch damit ist Sebastian prädestiniert für unser G-A-Team. Natürlich stellt er sich nicht der Herausforderung des Tischtennis oder Futsal - das behauptet er ja zu können. Viel mehr probiert er sich in neuen Gefilden. Und Sie haben die Wahl. Welche Sportart soll der Freie Mitarbeiter ausprobieren und sich gegebenenfalls bis auf die Knochen blamieren. Sie stimmen bis zum 18. April ab und Sebastian wird dem Verein, der Sportart mitsamt einem Filmteam einen Besuch abstatten.

In unserer Serie zum G-A-Team schicken wir jeweils einen GA-Mitarbeiter zu den Sportvereinen aus Bonn und der Region. Wir tauschen Schreibblock gegen Sportschuhe, Schreibtisch gegen Tartanbahn.