Vertragsauflösung

Köln. Die Kölner Haie und Shawn Lalonde gehen getrennte Wege. Wie der Verein bekannt gab, wurde der Verteidiger mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb freigestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.02.2018

Die Kölner Haie haben sich mit sofortiger Wirkung von Shawn Lalaonde getrennt. Das gab der Verein in einer Preesemitteilung bekannt. Der Verteidiger wurde am Vormittag vom Spielbetrieb freigestellt. Lalonde hat am heutigen Mannschaftstraining schon nicht mehr teilgenommen. "Wir haben die Spielpause genutzt, um den bisherigen Saisonverlauf zu analysieren. Dieser Schritt ist ein Ergebnis daraus und aus den Eindrücken der vergangenen drei Trainingswochen", sagte Sportdirektor Mark Mahon. "Wir können nur Spieler gebrauchen, die sich voll und ganz mit der Haie-Organisation identifizieren und unsere Kernwerte respektieren."

Offenbar hat der Kanadier diese Maßstäbe nicht mehr erfüllt. Bereits im Januar hatte Trainer Peter Draisaitl den Kanadier für zwei Spiele aussortiert. Der 27-Jährige brachte keinerlei Verständnis für die Maßnahme seines Trainers auf: „Es ist mit eigentlich egal, was er denkt. Das hat mich wirklich getroffen. Ich bin mit der Entscheidung überhaupt nicht glücklich“, hatte er damals gesagt. In seinem Zorn ging Lalonde sogar soweit, dass er infrage stellte, seinen bis 2019 laufenden Vertrag zu erfüllen: „Ich bin mir nicht mehr sicher, was die Zukunft für mich in Köln bringen wird.“ Nun ist ihm der Verein zuvor gekommen. Der 27-Jährige absolvierte seit 2015 165 Partien für den KEC. Dazu ein NHL-Spiel für die Chicago Blackhawks. Erst im vergangenen Jahr war der Vertrag mit Lalonde verlängert worden. Mahon weiter: "Wie wir in den letzten Tagen noch einmal vor Augen geführt bekommen haben, ist ein positives und geschlossenes Kollektiv der einzige Weg, um Erfolg zu haben. Wir stehen vor einer ungemein wichtigen Phase in dieser Saison. Dafür müssen wir alle Kräfte bündeln und negative Einflüsse vermeiden."