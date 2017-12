13.12.2017 Kopenhagen. Brustschwimmer Fabian Schwingenschlögl hat bei der Kurzbahn-EM in Kopenhagen seinen eigenen deutschen Rekord aus dem Vorlauf noch einmal verbessert.

Der 26-Jährige schlug im Halbfinale über 50 Meter nach 26,02 Sekunden an und blieb damit zwei Zehntelsekunden unter der Vorlaufzeit.

Am Morgen hatte er in 26,22 Sekunden die vier Jahre alte Marke von Hendrik Feldwehr um 15 Hundertstelsekunden unterboten. Schwingenschlögl war damit der sechstbeste im Halbfinale. Der Russe Kirill Prigoda stellte in 25,72 als Halbfinalschnellster den vier Jahre alten Europarekord des Italieners Fabio Scozzoli ein. (dpa)