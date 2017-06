Vor deutschen Meisterschaften

Marco Koch hat nach den Olympischen Spielen in Rio sein Training umgestellt.

14.06.2017 Berlin. Schwimm-Weltmeister Marco Koch kann vor den anstehenden deutschen Meisterschaften mit der harten WM-Qualifikation seine Form nur schwer einschätzen. "Ich tappe so ein bisschen im Dunkeln", sagte Koch.

Der Darmstädter hat nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro sein Training umgestellt und zuletzt weniger Wettbewerbe bestritten als früher. "Ich hatte dieses Jahr nur eine Zeit unter 2:10", meinte Koch einen Tag vor dem Start der nationalen Titelkämpfe in Berlin.

Um sich für die Weltmeisterschaft vom 14. bis zum 30. Juli in Budapest zu qualifizieren, muss er bei den deutschen Meisterschaften im Finale über 200 Meter Brust 2:08,20 erreichen. Zum Vergleich: In Rio wurde Koch in 2:08,00 Minuten Siebter. "Ich bin sehr stark fokussiert auf die 200 Meter und auch gut vorbereitet", meinte er. (dpa)