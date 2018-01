Weltmeister verlängert

18.01.2018 Chicago. Sein Vertrag war mit dem Playoff-Aus ausgelaufen, doch Bastian Schweinsteiger wird erneut für Chicago Fire auflaufen. Für die kommende Saison hat der Ex-Nationalspieler große Ziele.

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger bleibt mindestens ein weiteres Jahr bei Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Das teilte der Verein mit.

"Ich bin sehr froh, erneut bei Chicago zu unterschreiben und das fortzusetzen, was wir 2017 gestartet haben", wurde der 33 Jahre alte frühere Nationalspieler auf der Homepage des Clubs zitiert. Schweinsteigers Vertrag war mit dem Ende der Saison und dem Playoff-Aus gegen die New York Red Bulls ausgelaufen.

"Das letzte Jahr war ein besonderer Moment in meiner Karriere, aber es hat sich unerfüllt angefühlt ohne einen Titel. Aber ich bin sicher, dass wir mit der Unterstützung unserer großartigen Fans eine weitere denkwürdige Saison spielen können", sagte Schweinsteiger.

Der Mittelfeldspieler spielt seit dem 21. März 2017 für Chicago. Er wechselte ablösefrei von Manchester United in die MLS, weil ihn Trainer José Mourinho kaum noch aufgestellt hatte. In 24 Einsätzen für Fire erzielte er drei Tore und bereitete sechs Treffer vor. "Basti is back" ("Basti ist zurück") schrieb der Club jetzt.

Trotz des Ausscheidens in der ersten Runde der Playoffs war die Saison ein Erfolg für Chicago, das während der beiden Spielzeiten zuvor jeweils das schlechteste Team der gesamten Liga gewesen war. Im vorigen Jahr schloss Chicago die Hauptrunde auf dem dritten Platz in der Eastern Conference ab und qualifizierte sich zum ersten Mal seit 2012 für die MLS-Cup-Playoffs.

Schweinsteiger hatte seit Anfang September mit diversen Verletzungen zu kämpfen, bei der 0:4-Niederlage gegen die New York Red Bulls wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Die neue Saison in der MLS beginnt für Chicago am 10. März mit einem Heimspiel gegen Sporting Kansas City.

"Ich liebe diese Stadt, diesen Sport und das Gewinnen. Daher freue ich mich auf eine weitere Saison mit Fire, in der wir uns hoffentlich auf ein noch höheres Erfolgslevel weiterentwickeln", sagte Schweinsteiger. (dpa)