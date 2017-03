Bei Chicago Fire

25.03.2017 Chicago. Nach dem absolvierten Medizincheck in München soll es für Bastian Schweinsteiger bei seinem neuen Club Chicago Fire nun ganz schnell gehen.

Der Fußball-Weltmeister soll kommende Woche beim Verein aus der nordamerikanischen MLS präsentiert werden und möglichst schnell ins Aufgebot rücken, sagte Fire-Sprecher Frank Stranzl der "Sport Bild". "Wir planen, Bastian bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Chicago offiziell vorzustellen." Anfang der Woche sollen die letzten Details festgelegt werden. Sollte die Präsentation wie geplant stattfinden, könnte Schweinsteiger schon "für den Kader am 1. April zur Verfügung stehen." Am Samstag kommender Woche spielt Fire gegen Montreal Impact.

Nach dem Medizincheck Schweinsteigers in München hatte der Club ein Bild des 32-Jährigen mit Teamarzt Joshua Blomgren veröffentlicht und dazu geschrieben: "Man hat uns gesagt, dass seine Begeisterung ansteckend ist." Ein Ergebnis des medizinischen Tests wurde nicht veröffentlicht. Bei der Verpflichtung Schweinsteigers von Manchester United hatte Chicago erklärt, dass seine Berufung in den Kader auch noch unter anderem von einem Visum abhänge. (dpa)