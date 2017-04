Johnson sagt verletzt ab

06.04.2017 Augusta. Deutschlands bestem Golfer Martin Kaymer droht beim 81. Masters nach einem schwachen Start das Aus. Der böige Wind macht den Spielern in Augusta zu schaffen. Für den Top-Favoriten Dustin Johnson ist das erste Major des Jahres schon vor dem ersten Abschlag vorbei.

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist schwach in das 81. Masters im Augusta National Golf Club gestartet. Bei böigem Wind spielte der 32-Jährige aus Mettmann zum Auftakt nur eine 78er Runde und muss damit um den Cut bei dem ersten Major-Turnier des Jahres bangen.

Der zweimalige Major-Sieger hatte bei der Traditionsveranstaltung im US-Bundesstaat Georgia zu diesem Zeitpunkt bereits neun Schläge Rückstand auf die Spitze. Der zweimalige Masters-Champion Bernhard Langer war wie die meisten der insgesamt 93 Spieler noch auf dem Platz unterwegs.

Für den Top-Favoriten Dustin Johnson war der Traum vom ersten Masters-Titel seiner Karriere und dem grünen Sieger-Jackett schon vor dem ersten Abschlag vorbei. Der Weltranglistenerste aus den USA musste seinen Start wegen einer Rückenverletzung absagen. Eine Minute vor seiner Startzeit gab der dominierende Golfer der vergangenen Wochen den Rückzug bekannt. "Ich wollte spielen, aber ich kann einfach nicht schwingen", klagte Johnson.

Der 32-Jährige war am Vorabend des Masters in dem angemieteten Haus auf der Treppe ausgerutscht und hart auf den unteren Rücken geprallt. Johnson klagte danach über starke Schmerzen. "Das nervt", sagte Johnson. "Ich spiele gerade das beste Golf meiner Karriere. Dies ist eines meiner Lieblingsturniere im Jahr. Und dann passiert mir so ein blöder Unfall. Das nervt. Das nervt wirklich."

Kaymer machte beim Start in sein zehntes Masters der starke Wind auf dem anspruchsvollen Par-72-Kurs schwer zu schaffen. Die ehemalige Nummer eins der Welt musste mit einem Doppel-Bogey und sieben Bogeys gleich neun Schlagverluste auf der ersten Runde hinnehmen. Nur auf der zweiten Spielbahn konnte er mit einem Eagle zwei Schläge gut machen. Auf der letzten Bahn holte er mit einem Birdie dann noch einen Schlag auf.

Kaymers Spielpartner an den ersten beiden Tagen, US-Star Jordan Spieth und Matthew Fitzpatrick, starteten besser ins Masters. Der 22-jährige Engländer beendete den Tag mit einer 71er Runde. Der Masters-Champion von 2015 und Vorjahres-Zweite Spieth kehrte bei dem zehn Millionen Dollar dotierten Turnier mit 75 Schlägen ins Clubhaus zurück.

Am frühen Morgen hatten die Golf-Legenden Gary Player (81) und Jack Nicklaus (77) das Masters mit einem symbolischen Abschlag eröffnet. Der Auftakt des Traditionsturniers an der Magnolia Lane stand ganz im Gedenken an den im September 2016 im Alter von 87 Jahren gestorbenen Arnold Palmer. Zu Ehren von Palmer erhielt jeder Besucher des Masters einen weißen Button, auf dem in grüner Schrift steht: "Ich bin ein Mitglied von Arnies's Army". (dpa)