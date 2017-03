Gewalt im Fußball

London. Mehr als 2000 Schiedsrichter wollen in England der Gewalt gegenüber Unparteiischen die Rote Karte zeigen und treten in Streik.

03.03.2017

Ryan Hampson ist 18 Jahre alt und seine Leidenschaft gilt dem Fußball. Seit drei Jahren pfeift der junge Mann Spiele. Doch der Schiedsrichter hat nun via Facebook zum Boykott für dieses Wochenende aufgerufen. Hintergrund ist die steigende Gewalt gegenüber Schiedsrichtern. Von Kopfnüssen, Schlägen und Spuckattacken berichtet der 18-Jährige gegenüber der BBC. "Es kam zu dem Punkt, an dem mich die eine Mannschaft vom Platz eskortieren musste", sagt Hampson. "Das andere Team hat von mir nicht mehr abgelassen."

Einige britische Schiedsrichter fühlen sich vom Verband nicht ausreichend geschützt und haben sich dem Boykott angeschlossen. So soll ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt werden. "Ich setze meine ganze Hoffnung in die FA", so Hampson. Der Verband, die Manchester Football Association, hat den betroffenen Schiedsrichtern mehr Unterstützung zugesagt. So würden Opfer innerhalb von 24 Stunden besucht und Vorfälle der Polizei gemeldet. Im vergangenen Jahr habe es 111 nachgewiesene Fälle von Gewalt gegeben. (ga)