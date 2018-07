10.07.2018 München. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat angedeutet, dass es aus dem Mittelfeld des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München noch in diesem Sommer Abgänge geben könnte.

Es sei "die Pflicht des Vereins, dem Trainer einen Kader zur Verfügung zu stellen, in dem keine Unzufriedenheiten vorprogrammiert sind", sagte Salihamidzic in der "Süddeutschen Zeitung", "und wir haben - Stand jetzt - neun mehr oder weniger zentrale Mittelfeldspieler für wahrscheinlich nur drei Positionen."

Spekuliert wurde schon über Abgänge von Arturo Vidal oder Thiago. Man plane "natürlich" mit Thiago, sagte Salihamidzic. Der Konkurrenzkampf mit neun Mittelfeldspielern werde sehr interessant. Thiagos Vertrag bei den Bayern läuft bis 2021, der von Vidal nur noch ein Jahr. Damit könnten die Münchner nur noch in dieser Saison eine Ablöse für den Chilenen kassieren. Auch der nach einer Ausleihe zurückgekehrte Renato Sanches ist bis 2021 verpflichtet. Ihn soll und will Neu-Trainer Niko Kovac zu Topleistungen bringen.

Zurückhaltend äußerte sich Salihamidzic zur Zukunft von Jérôme Boateng. "Stand heute ist, dass wir mit Jérôme in die Saison gehen", sagte er, "aber Jérôme hat bekanntlich bestimmte Vorstellungen geäußert, und sollte es ein seriöses Angebot für ihn geben, werden wir uns das anhören." Boatengs Vertrag ist bis 2021 datiert.

Ein weiteres schwieriges Jahr könnte dem bis 2019 an den Club gebundenen Juan Bernat bevorstehen. "Ich lese auch, dass es Interessenten geben soll", sagte der Sportdirektor, "und eines ist ja klar: Juan hat sich in vier Jahren bei uns nicht richtig durchsetzen können. Ich denke, dass er das auch so wahrnimmt, und es wird in diesem Jahr nicht leichter für ihn." (dpa)