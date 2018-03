02.03.2018 Chicago. Die nordamerikanische Fußball-Liga startet am Wochenende in die neue Saison. Die 23 Clubs haben insgesamt neun deutsche Profis unter Vertrag. Einer davon ist Bastian Schweinsteiger. Der Weltmeister hofft mit Chicago Fire auf eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.

Bastian Schweinsteiger will mit seinem Team von Chicago Fire zumindest die Playoffs in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS erreichen.

Dieses Ziel hat der Weltmeister und frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft sich für die neue Spielzeit gesetzt, die an diesem Wochenende beginnt. Auf der offiziellen Internetseite der Profi-Liga wird das Team im sogenannten "Power Ranking" vor dem Saisonstart auf dem elften Rang geführt. Von den insgesamt 23 Teams erreichen die zwölf besten die Playoffs.

"Chicago Fire muss darauf hoffen, dass Bastian Schweinsteiger dieses Mal die gesamte Saison über verletzungsfrei bleibt", heißt es auf der Internetseite. Der 33-jährige Ex-Profi des FC Bayern München hatte im Januar einen neuen Einjahresvertrag bei Chicago unterzeichnet.

Das Team aus Illinois muss sich allerdings noch eine weitere Woche gedulden, bevor es ins Geschehen eingreifen darf. Im ersten Saisonspiel bekommt es Chicago Fire am 10. März mit Sporting Kansas City zu tun. 20 Mannschaften der Liga starten bereits an diesem Wochenende in die neue Spielzeit. In der vorigen Saison war das Schweinsteiger-Team in der ersten Runde der Playoffs ausgeschieden.

"Ich würde mir wünschen, dass wir unseren Spielstil ein bisschen verbessern und über die gesamten 90 Minuten unsere volle Leistung abrufen. Ganz oben steht natürlich der Playoff-Einzug, das ist das Wichtigste", beschrieb Schweinsteiger in dieser Woche seine Saisonziele. "Dort wollen wir dann wettbewerbsfähiger sein als in der Vergangenheit". Meister Toronto FC geht als Favorit in die neue Spielzeit. Ebenfalls hoch im Kurs stehen New York City FC, Atlanta United und Vizemeister Seattle Sounders.

Neben Schweinsteiger stehen laut Online-Sportportal Transfermarkt.com acht weitere Deutsche in der nordamerikanischen Profi-Liga unter Vertrag. Der bekannteste davon dürfte wohl Stefan Aigner sein, der sich als Spieler von TSV 1860 München einen Namen gemacht hatte. Der 30-Jährige spielt seit September für die Colorado Rapids. Julian Gressel, ein 24 Jahre alter Mittelfeldspieler von Atlanta United, wurde im vergangenen Jahr als erster Deutscher zum besten Nachwuchsspieler des Jahres in der MLS gewählt. (dpa)