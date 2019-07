Nationalspieler für die Baskets

Bonn. Der in Köln geborene Joshiko Saibou wechselt von Alba Berlin zu den Telekom Baskets. Wie Baskets-Neuzugang Lischka hat er eine Gießener Vergangenheit. Der Aufbauspieler wird bis Sommer 2021 verpflichtet.

Die Telekom Baskets Bonn haben Aufbauspieler Joshiko Saibou verpflichtet. Der deutsche Nationalspieler wechselt wie der neue Baskets-Trainer Thomas Päch vom achtfachen Meister und diesjährigem Vizemeister Alba Berlin zu den Baskets und erhält einen Vertrag bis Sommer 2021. Der 29-Jährige war ein wichtiger Bestandteil des Berliner Finalteams und kam in der abgelaufenen Hauptrunde in durchschnittlich 15,44 Minuten Einsatzzeit pro Spiel auf 7,1 Punkte, 1,7 Rebounds und 1,4 Assists und überzeugte dabei durch gute Trefferquoten aus allen Distanzen. So traf er 54,5 Prozent seiner Zweier, 39 Prozent seiner Dreier- und 82,1 Prozent seiner Freiwurfversuche.

Der in Köln geborene Guard hat wie TJ DiLeo, Yorman Polas Bartolo und Baskets-Neuzugang Benjamin Lischka eine Gießener Vergangenheit. „Joshiko hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er auf seiner Position zu den besten Spielern Deutschlands gehört“, sagt Baskets-Sportmanager Michael Wichterich. „Er ist jemand, der auch in entscheidenden Situationen Verantwortung übernehmen kann und wird. Er gibt unserem Team Qualität und mit ihm als fünftem Deutschen sehen wir uns im Hinblick auf die Ausländerregelung auch für den internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison bestens aufgestellt.“

Saibou, DiLeo, Polas Bartolo, Lischka und Martin Breunig dürften die beste deutsche Besetzung sein, die die Baskets je aufgeboten haben. Dazu steht bis dato der Montenegriner Bojan Subotic im Kader. Vier Spieler werden noch gesucht.