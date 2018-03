Herzprobleme

09.03.2018 Suwon. Der südkoreanische Badminton-Star und ehemalige Weltranglistenerste Jung Jae Sung ist überraschend im Alter von nur 35 Jahren gestorben.

Seine Frau habe ihn am Freitag leblos aufgefunden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Polizei in der Stadt Hwaseong, etwa 70 Kilometer südlich von Seoul. Nach Polizeiangaben wurden bei Jung schon vor drei Jahren Herzrhythmusstörungen festgestellt.

Der Olympia-Dritte von 2012 im Doppel war nach den Spielen in London zurückgetreten. Trotzdem blieb der Südkoreaner ein populäres Gesicht des Badmintonsports. Erst vor wenigen Wochen war er als Fackelträger bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in Erscheinung getreten. Zahlreiche Spieler und ehemalige Weggefährten Sungs zeigten sich in den sozialen Medien betroffen von seinem Tod. (dpa)