Gesamtbudget: rund 10 Mrd Euro

Ein Arbeiter geht durch das Luschniki-Stadion in Moskau, das sich für das Fußball-WM-Finale 2018 in einem großen Wiederaufbau befindet.

10.05.2017 Moskau. Die Kosten für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland steigen. Die Regierung in Moskau habe das Budget für die WM 2018 um umgerechnet rund 74 Millionen Euro erhöht, meldete die Agentur R-Sport.

Damit beträgt das Gesamtbudget einer Anordnung der Regierung zufolge nun mehr als 643,5 Milliarden Rubel (rund zehn Milliarden Euro).

Wegen einer tiefen Rezession hatte Russland seine Mittel für die Vorbereitung der WM vor einigen Jahren gekürzt. Experten gehen davon aus, dass die Gesamtkosten für den Bau von Stadien und Infrastruktur weit über dem geplanten Betrag liegen dürften. Am 17. Juni beginnt in Russland bereits der Confederations Cup. An dem Testlauf für die WM nimmt auch Weltmeister Deutschland teil. (dpa)