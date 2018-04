11.04.2018 Madrid. Real Madrid will den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung gehen. Juventus Turin hat im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League dabei nur geringe Chancen, die Spanier zu stoppen.

Juventus Turin und Weltmeister Sami Khedira stehen im Viertelfinalrückspiel bei Champions-League-Titelverteidiger Real Madrid vor einer extrem schwierigen Aufgabe.

Der italienische Fußball-Spitzenclub muss heute in Madrid ein 0:3 aus dem Hinspiel ausbügeln, um in die Runde der letzten vier Teams der europäischen Königsklasse einzuziehen. Allerdings gelang es in der Champions League noch nie einem Team, nach einer 0:3-Heimpleite im Hinspiel die nächste Runde zu erreichen.

Real mit Nationalspieler Toni Kroos ist dementsprechend in bester Position, um zum achten Mal nacheinander das Halbfinale zu erreichen. In den vergangenen beiden Spielzeiten holten die Königlichen sogar die Trophäe - im Vorjahr im Finale gegen Juventus (4:1).

Trotz der guten Ausgangslage steht das Team von Trainer Zinédine Zidane unter Druck, weil der erfolgshungrige Club aus Spaniens Hauptstadt in dieser Saison nur noch in diesem Wettbewerb einen Titel holen kann. "Wir haben ein Finale in dieser Saison. Morgen", sagte der französische Coach am Dienstag mit Blick auf die Partie und mahnte: "Wir müssen eine weitere großartige Partie spielen."

Sollte er, wie zu erwarten ist, Superstar Cristiano Ronaldo aufstellen, wäre es der 150. Einsatz des 33 Jahre alten Portugiesen in der Champions League. Verzichten muss Real hingegen auf seinen gesperrten Kapitän Sergio Ramos. Bei den Gästen fehlt ebenfalls wegen einer Sperre Angreifer Paulo Dybala. Turins Torwart-Legende Gianluigi Buffon dürfte hingegen spielen. Ob der 40-Jährige in der kommenden Saison weitermacht, ist noch offen. (dpa)