Erster Titel

Berlin. Dortmunds Marco Reus kommt mit dem Gewinn des DFB-Pokals am vorläufigen Karriere-Höhepunkt an – und bleibt ein Seuchenvogel. Am Tag nach dem Spiel lautet die Diagnose: Teilriss des Kreuzbandes.

Von Guido Hain, 29.05.2017

So richtig kam Marco Reus am Samstag nicht mehr hinterher. Das passiert ihm selten, denn in seiner eigenen Mannschaft läuft ihm in der Regel nur Pierre-Emerick Aubameyang, Typ Windhund, auf und davon.

In den Minuten nach dem Pokalsieg gegen Eintracht Frankfurt jedoch musste der Nationalspieler alle ziehen lassen auf dem Weg in die Dortmunder Fankurve. Er trug ja auch ein Handicap mit sich spazieren: einen dicken weißen Verband, der nichts Gutes verhieß. Das Jubeln mit Tausenden Borussen-Fans wollte er sich dennoch nicht entgehen lassen nach all den Jahren der Entbehrung. Er humpelte also hinterher, irgendwas im Knie stimmte nicht, erreichte aber dennoch den Ort der Ekstase. Genoss und strahlte wie ein Schulbub unterm Weihnachtsbaum.

Verwundern darf das nicht, denn Reus hat in seinem Sportlerleben wohl mehr Entbehrungen hinnehmen müssen als all die anderen Fußballer auf Weltniveau.

Er gilt als Seuchenvogel. Verletzungen pflastern seinen Weg. Dadurch verpasste er große Erfolge wie etwa den WM-Titel 2014; im letzten Vorbereitungsspiel vor Brasilien hatte er sich verletzt. Auch 2016 fuhr er nicht zur EM. Wieder Vorbereitung, wieder verletzt. Wieder quälende Reha, immer auf der Suche nach Anschluss.

Körperliche Probleme kommen in seiner Karriere so regelmäßig wie die Jahreszeiten. Auch in dieser Liga-Runde zeigte er sich anfällig: Schambeinentzündung, Fersenverletzung, Muskelfaserriss. 26 der 49 Dortmunder Pflichtspiele in dieser Saison verpasste er. Dann kam das Finale in Berlin. Und in den Wochen zuvor hatte Reus sich auf dem Weg zurück zur körperlichen Bestform gezeigt.

Er war gut drauf. Schoss sieben Tore in acht Spielen seit seinem Comeback Mitte April. „Endlich, endlich“, hatte der Dortmunder vor seinem fünften Finale binnen fünf Jahren gesagt, wolle er, der bis dahin Titellose, diese Chance nutzen. Nach den verlorenen Endspielen in der Champions League 2013 und im DFB-Pokal zwischen 2014 und 2016 gönnten ihm dies wohl nicht nur die BVB-Fans der Republik. Endlich einen großen Erfolg. In Berlin. Doch auch die Hauptstadt ist, das mussten Reus und die anderen Borussen jetzt erfahren, kein sorgenfreier Raum. Selbst bei erfolgreicher Erfüllung der Sehnsüchte. Man könnte auch sagen: Unglück im Dortmunder Glück.

„Schon wieder, schon wieder.“ So muss es Reus durch den Kopf gehämmert sein am Abend des großen Triumphs. Nach der Pause kam er nicht zurück aufs Feld. Beim Führungstreffer der Dortmunder durch Ousmane Dembélé hatte er sich verletzt. Irgendwie. Ganz genau wusste er es selber nicht. Ein Schubser des Gegenspielers, vielleicht. Aber er konnte plötzlich „nicht mehr richtig sprinten, nicht passen“, schleppte sich aber bis zur Pause durch. „Vielleicht ein bisschen Kreuzband“, vermutete Reus später, ließ sich aber nicht die Feierlaune verderben. „Heute“, sagte er selig lächelnd, „heute nehme ich das in Kauf“.

Natürlich, es sei traumhaft gewesen, selbst wenn er eingestand, dass es „eines unserer schlechtesten Spiele war. Wir haben es gewuppt“. Am nächsten Tag jedoch landete der bald 28-Jährige hart auf dem Boden der Realität: „Teilriss des Kreuzbandes im rechten Knie“, so lautete die erste Diagnose. Heißt: zumindest sechs Wochen Pause. Reus wird sich an alte Muster erinnert haben: Verletzung. Pause. Reha. Das Mitgefühl seiner Kollegen ist ihm sicher: „Ich weiß nicht“, sagte Marcel Schmelzer, „warum der Junge jedes Mal wieder durch so was geplagt wird.“