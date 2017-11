Atlanta. Zur richtigen Zeit am falschen Ort? Zumindest wird ein Linienbus dem Reporter James Crugnale so vergekommen sein. Eigentlich wollte dieser die Sprengung des Gergia Domes filmen, er bekam einen Linienbus vor die Kamera.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2017

Zu den Grund-Eigenschaften eines guten Journalisten sollte sicherlich die Pünktlichkeit zählen. Es gibt wenige Dinge, die peinlicher sind, als zu einem Termin zu spät zu kommen, ihn gar zu verpassen. Also macht sich der gewissenhafte Reporter von Pünktlichkeit getrieben in aller Regel rechtzeitig auf. Auch, um sich einen der Sahneplätze bei Veranstaltungen zu sichern. Und da die Sprengung eines Gebäudes bei den Usern der weltweiten Netzgemeinde besonders gut ankommt, hat sich James Crugnale, Reporter des amerikanischen Wetter-Kanals Weather Channel, extra früh aufgemacht, um die Sprengung des Georgia Dome in Atlanta auch ja nicht zu verpassen.

Gesagt, getan. 40 Minuten vor dem offiziellen Termin sucht sich der gute Mann ein geeignetes Plätzchen mit 1A-Sicht und zückt die Smartphone-Kamera. 40 Minuten können schon mal eine lange Zeit sein. Vielleicht hätte Crugnale diese Zeit nutzen sollen, um sich die Fahrpläne der ortsansässigen Linienbusse zu Gemüte zu führen. Denn pünktlich auf die Minute macht das Fahrzeug halt, exakt vor der Kamera des Stream-Spezialisten, pünktlich zur Sprengung. Als der Bus weiter fährt, bleibt einzig eine große Staubwolke sowie das Entsetzen des Reporters zurück.

The most Atlanta thing to ever happen? MARTA bus parks right in front of The Weather Channel's Dome implosion shot https://t.co/poMIDFwMe8 pic.twitter.com/MW9wwTU09I